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Camdaki Kız 8. son bölüm final sahnesi! Cana'dan Feride'ye yasak aşk itirafı!

04.06.2021 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisi 8. son bölümüyle seyirciyle buluştu. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölüm finaline yasak aşk itirafı damga vurdu. Cana, Sedat'la ilişkisinin doğru olduğunu ve 7 yıldır Sedat'la birlikte olduğunu Feride'ye itiraf etti. Feride ise kızı Nalan'la evlenmek üzere olan Sedat'ın ilişkisini duyunca büyük şok yaşadı.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 3 Haziran Perşembe akşamı 8. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

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YASAK AŞKI İTİRAF ETTİ

Nalan'a gittikçe bağlanan Sedat, Cana ile geçirdiği gecenin pişmanlığını yaşadı. Cana, Sedat ve Nalan'ın düğün hazırlıklarının yapıldığı anda otele geldi. Sedat, Cana'ya ilişkilerinin bittiğini her ne kadar anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Cana ise her şeyi göze aldı.

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Ancak pes etmeye ve Sedat'tan vazgeçmeye hiç niyeti olmayan Cana şoke eden bir adım attı.

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Cana Sedat ile ilgili çıkan haberlerin doğru olduğunu Feride'ye itiraf etti.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muzo odasında fenalaşan Nalan’ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır? Rafet ve diğerleri neler olduğunu anlamaya çalışır.

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Sedat'la aralarındaki ilişkinin bitmesini kabul edemeyen Cana, önce Nalan'la görüşmeye karar veriyor. Selen'in bu görüşmeden haberi olmadan Cana'yı uyarmış olması sonucu değiştirmiyor.

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Rafet ise durumu öğrenir öğrenmez Cana'nın evine gidiyor. Rafet, bu kez Cana'yı Sedat ve Nalan'dan uzak durması için tehdit ediyor.

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Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir.

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Ancak Cana, onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek mi?

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Burcu Biricik Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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