Camdaki Kız 8. son bölüm final sahnesi! Cana'dan Feride'ye yasak aşk itirafı!

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 3 Haziran Perşembe akşamı 8. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

YASAK AŞKI İTİRAF ETTİ

Nalan'a gittikçe bağlanan Sedat, Cana ile geçirdiği gecenin pişmanlığını yaşadı. Cana, Sedat ve Nalan'ın düğün hazırlıklarının yapıldığı anda otele geldi. Sedat, Cana'ya ilişkilerinin bittiğini her ne kadar anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Cana ise her şeyi göze aldı.

Ancak pes etmeye ve Sedat'tan vazgeçmeye hiç niyeti olmayan Cana şoke eden bir adım attı.

Cana Sedat ile ilgili çıkan haberlerin doğru olduğunu Feride'ye itiraf etti.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muzo odasında fenalaşan Nalan’ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır? Rafet ve diğerleri neler olduğunu anlamaya çalışır.