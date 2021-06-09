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Camdaki Kız 9. bölüm sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Nalan ve Sedat evleniyor mu? Düğünde Cana şoku

09.06.2021 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız 9. bölümüyle sezon finali yapıyor. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın sezon finali bölümünden yeni fragman yayınlandı. Camdaki Kız'ın sezon finalinde Nalan ve Sedat sonunda evleniyor. Ancak düğün bile olsa Cana Sedat'ın peşini bırakmıyor. Cana, düğün günü Sedat'la öpüşüyor. Cana'nın karşısına çıkan Feride engeli bütün olayları değiştiriyor.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 10 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 9. bölümüyle sezon finali yapacak.

SEDAT VE NALAN EVLENİYOR

Camdaki Kız sezon finaline Nalan ve Sedat'ın düğünü damga vuracak. Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Nalan'a sert davranan Feride biraz olsun yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır. Öte yandan Nalan babasından hayatı ile bazı gerçekleri öğrenecektir.

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Camdaki Kız sezon finaliyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 8. son bölüm final sahnesi! Cana'dan Feride'ye yasak aşk itirafı!Camdaki Kız 8. son bölüm final sahnesi! Cana'dan Feride'ye yasak aşk itirafı!

Cana, Feride'ye Sedat'la ilişkisini itiraf ediyor. Muzo odasında fenalaşan Nalan’ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar.

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İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır?

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Rafet ve diğerleri neler olduğunu anlamaya çalışır.

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Sedat'la aralarındaki ilişkinin bitmesini kabul edemeyen Cana, önce Nalan'la görüşmeye karar veriyor.

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Selen'in bu görüşmeden haberi olmadan Cana'yı uyarmış olması sonucu değiştirmiyor.

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Rafet ise durumu öğrenir öğrenmez Cana'nın evine gidiyor. Rafet, bu kez Cana'yı Sedat ve Nalan'dan uzak durması için tehdit ediyor.

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Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir.

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Ancak Cana, onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Enis Arıkan Camdaki Kız dizisi
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