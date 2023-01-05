Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız'ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Tamer Levent gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, 5 Ocak Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin 64. yeni bölümünün yayınlanacağı tarih hakkında açıklama yapıldı. İşte Camdaki Kız yeni bölüm tarihi
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. 5 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20.00’de Yaşamak Güzel Şey filmi yer alıyor. Dizinin 64. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Camdaki Kız yeni bölümü 12 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
00:15 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta