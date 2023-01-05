Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız'ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Tamer Levent gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, 5 Ocak Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin 64. yeni bölümünün yayınlanacağı tarih hakkında açıklama yapıldı. İşte Camdaki Kız yeni bölüm tarihi

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. 5 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20.00’de Yaşamak Güzel Şey filmi yer alıyor. Dizinin 64. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Camdaki Kız yeni bölümü 12 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yaşamak Güzel Şey

00:15 O Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

