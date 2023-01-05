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Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

05.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Dizinin en son 63. bölümü yayınlandı. Son bölümü Feride'nin ölümü damga vurdu. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız'ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Tamer Levent gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, 5 Ocak Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin 64. yeni bölümünün yayınlanacağı tarih hakkında açıklama yapıldı. İşte Camdaki Kız yeni bölüm tarihi

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. 5 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20.00’de Yaşamak Güzel Şey filmi yer alıyor. Dizinin 64. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Camdaki Kız yeni bölümü 12 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

camdaki-kız

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran

camdaki-kız-neden-yok

18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
00:15 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta

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