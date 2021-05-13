Camdaki Kız bu hafta neden yok? Final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük reyting toplarken, aynı günde yayınlanan dizilerin de final yapmasına neden oldu. Dizinin hayranları her hafta yeni bölümü iple çekiyor. Ancak bu hafta Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayın akışında bulunmuyor…
Bu hafta Camdaki Kız dizisinin 6. bölümünün yayınlanması beklenirken Kanal D yayın akışında yer almadığı görüldü. Dizinin yeni bölümünün Ramazan bayramına denk gelmesi nedeniyle yayınlanmayacağı düşünülüyor.
Camdaki Kız dizisinin yayın akışında görülmemesi üzerine final yaptığına dair sosyal medyada ufak çaplı söylentiler dolaşsa da ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kıran dizinin final yapması şu anda söz konusu değil.
Ramazan bayramının ilk gününde yayınlanmayacak olan Camdaki Kız dizisinin 6. Yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe akşamı her zamanki saatinde Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.
Nalan Burcu-Biricik
Sedat-Feyyaz Şerifoğlu
Gülcihan-Devrim Yakut
Cana-Hande Ataizi
Döndü-Feri Baycu Güler
Feride-Nur Sürer
Adil-Şerif Erol
Tako-Hamza Yazıcı
Billur-Merve Polat
Hafize-Nihal Menzil
Selma Ergeç-Selen
Levent-Tuğrul Tülek
Rafet-Tamer Levent
Sıcakkanlı Nalan, çok güzel ve ilk görüşte herkesin sevgisini kazanan bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur, özenle büyütülmüştür. Her zenginlik içinde yaşayan Nalan ülkenin en iyi üniversitesinden dereceyle mezun olmuştur.
Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Sedat ve Nalan geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşüncesiyle, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa süre sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
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