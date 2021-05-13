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Camdaki Kız bu hafta neden yok? Final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman?

13.05.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soluksuz izlenen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Geçtiğimiz hafta 5. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümünün Perşembe akşamı yayınlanması beklenirken, Camdaki Kız dizisinin final yapıp yapmadığı da merak konusu oldu.

Camdaki Kız bu hafta neden yok? Final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük reyting toplarken, aynı günde yayınlanan dizilerin de final yapmasına neden oldu. Dizinin hayranları her hafta yeni bölümü iple çekiyor. Ancak bu hafta Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayın akışında bulunmuyor…

CAMDAKİ KIZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Bu hafta Camdaki Kız dizisinin 6. bölümünün yayınlanması beklenirken Kanal D yayın akışında yer almadığı görüldü. Dizinin yeni bölümünün Ramazan bayramına denk gelmesi nedeniyle yayınlanmayacağı düşünülüyor.

CAMDAKİ KIZ FİNAL Mİ YAPTI?

Camdaki Kız dizisinin yayın akışında görülmemesi üzerine final yaptığına dair sosyal medyada ufak çaplı söylentiler dolaşsa da ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kıran dizinin final yapması şu anda söz konusu değil.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Ramazan bayramının ilk gününde yayınlanmayacak olan Camdaki Kız dizisinin 6. Yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe akşamı her zamanki saatinde Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Nalan Burcu-Biricik
Sedat-Feyyaz Şerifoğlu
Gülcihan-Devrim Yakut
Cana-Hande Ataizi
Döndü-Feri Baycu Güler
Feride-Nur Sürer
Adil-Şerif Erol
Tako-Hamza Yazıcı
Billur-Merve Polat
Hafize-Nihal Menzil
Selma Ergeç-Selen
Levent-Tuğrul Tülek
Rafet-Tamer Levent

Camdaki Kız bu hafta neden yok? Final mi yaptı? Yeni bölüm ne zamann

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONU NEDİR?

Sıcakkanlı Nalan, çok güzel ve ilk görüşte herkesin sevgisini kazanan bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur, özenle büyütülmüştür. Her zenginlik içinde yaşayan Nalan ülkenin en iyi üniversitesinden dereceyle mezun olmuştur.

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Sedat ve Nalan geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşüncesiyle, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa süre sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Camdaki Kız dizisi
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