Camdaki Kız bu hafta neden yok? Final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük reyting toplarken, aynı günde yayınlanan dizilerin de final yapmasına neden oldu. Dizinin hayranları her hafta yeni bölümü iple çekiyor. Ancak bu hafta Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayın akışında bulunmuyor…

CAMDAKİ KIZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Bu hafta Camdaki Kız dizisinin 6. bölümünün yayınlanması beklenirken Kanal D yayın akışında yer almadığı görüldü. Dizinin yeni bölümünün Ramazan bayramına denk gelmesi nedeniyle yayınlanmayacağı düşünülüyor.

CAMDAKİ KIZ FİNAL Mİ YAPTI?

Camdaki Kız dizisinin yayın akışında görülmemesi üzerine final yaptığına dair sosyal medyada ufak çaplı söylentiler dolaşsa da ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kıran dizinin final yapması şu anda söz konusu değil.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Ramazan bayramının ilk gününde yayınlanmayacak olan Camdaki Kız dizisinin 6. Yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe akşamı her zamanki saatinde Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Nalan Burcu-Biricik

Sedat-Feyyaz Şerifoğlu

Gülcihan-Devrim Yakut

Cana-Hande Ataizi

Döndü-Feri Baycu Güler

Feride-Nur Sürer

Adil-Şerif Erol

Tako-Hamza Yazıcı

Billur-Merve Polat

Hafize-Nihal Menzil

Selma Ergeç-Selen

Levent-Tuğrul Tülek

Rafet-Tamer Levent