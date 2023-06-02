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Camdaki Kız'da Hayri Krizi! Üç kadını birden idare edince ortalık karıştı! 'Feride az bile yapıyormuş'

01.06.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da bu hafta Hayri krizi yaşandı. Nalan ile olan ilişkisinin yanı sıra Türkan ile evli ve iki kızı olduğu ortaya çıkan Hayri, son birkaç bölümdür Laz kızı ile de birliktelik yaşıyor. Yeni bölümde yaşananlar sonrasında Hayri sosyal medyanın diline düştü. Kullanıcılar 'Erkeklerin özetisin' gibi yorumlarda bulundular.

Camdaki Kız'da Hayri Krizi! Üç kadını birden idare edince ortalık karıştı! 'Feride az bile yapıyormuş'

Camdaki Kız dizisinde adım adım finale yaklaşılıyor. Temel olarak Nalan ve Hayri'nin hikayesinin anlatıldığı dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerden büyük ilgi gördü. Dizinin bu akşamki bölümünde Hayri'nin Türkan, Nalan ve Laz Kızı için söyledikleri olay oldu.

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Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri karakteri, Camdaki Kız dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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Nalan ile olan yakınlaşmasıyla izleyicilerin ilgisini çeken Hayri'nin ilerleyen bölümlerde evli ve iki çocuk babası olduğunun ortaya çıkması büyük tepki toplamıştı.

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Türkan'ın dışında bir de Laz Kızı ile bir ilişkisi olan Hayri, adeta sosyal medyanın diline düştü.

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Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Hayri'nin 'Türkan çocuklarımın anası, Nalan'ın beni sevmesini seviyorum, Laz Kızı'nda kendimi buldum' demesiyle sosyal medya karıştı.

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'HAYRİ CELLADINA AŞIK...'

Kullanıcılar Hayri için 'Hayri de ayrı bir saf hayal dünyasında.. Yalancı, ahlaksız, bencil, narsist.. ', 'Zamanında sedata çok sövdüm. Hakkını helal et', 'Hayri Celladına Aşık', 'Hayri'nin yalanlarını dinleyen Şeytan' gibi yorumlarda bulundular.

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Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan yapım oldu. Dizi ile ilgili kısa sürede binlerce Tweet atıldı ve paylaşımlar yapıldı.


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