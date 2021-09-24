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Camdaki Kız'da Hayri rolüyle Cihangir Ceyhan damga vurdu! Camdaki Kız 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

24.09.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi 12. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer’in paylaştığı Camdaki Kız'ın 13. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Camdaki Kız'da uzun süredir esrarın koruyan Hayri karakteri ilk defa seyirci karşısına çıktı. Diziye yeni katılan Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri karakteri son bölüme damga vurdu. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde ise Rafet, Hayri'yi yanına alarak şoförü yapıyor. Nalan ve Hayri ise karşı karşıya geliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 12. yeni bölümüyle 23 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Dizinin 30 Eylül Perşembe seyirci karşısına çıkacak olan 13. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Böylece sezon finalinden bu yana sürekli yaka kartını ve ellerini gördüğümüz Nalan'ın büyük aşkı olacak Hayri son bölümde ortaya çıktı. Dizide Hayri karakterine genç oyuncu Cihangir Ceyhan hayat veriyor.

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HAYRİ VE NALAN KARŞI KARŞIYA GELİYOR!

Camdaki Kız'ın 13. yeni bölüm fragmanında ise Rafet, Hayri'yi yanına alıyor. Hayri artık Rafet'in şoförü oluyor.
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Diğer taraftan Koroğlu ailesinde de ortalık toz duman oluyor. Rafet ailesini toplama peşine düşüyor. Nalan ise annesinin gönlünü almaya çalışırken bir anda Hayri ile karşı karşıya geliyor.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kızı dizisinin 12. bölümünde, Nalan’ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet’in öfkesinden Nalan da payını alıyor.

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Nalan, Koroğlu Konağı’na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışıyor.

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Tako, Nalan’dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.

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Rafet ise Nalan'a gerçek yüzünü istemeden de olsa yavaş yavaş gösteriyor.

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Sedat'ın kaçış noktası Cana olurken, Nalan'ın Muzaffer oluyor.
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Diğer yandan Feride'nin anneliğiyle ilgili verdiği sınav bu kez daha da büyüktür. Nalan'ın peşini bırakmayan Feride, bambaşka yollar deniyor.

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Burcu Biricik Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisi
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