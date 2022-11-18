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  4. Camdaki Kız’da Nalan gemileri yaktı! Gerçek hikayesiyle darmaduman eden Camdaki Kız’da yer yerinden oynuyor.. “Siz beni kirlettiniz!”

Camdaki Kız’da Nalan gemileri yaktı! Gerçek hikayesiyle darmaduman eden Camdaki Kız’da yer yerinden oynuyor.. “Siz beni kirlettiniz!”

18.11.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Tamer Levent, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimler yer alıyor. Camdaki Kız 58. bölüm fragmanına Burcu Biricik’in isyanı damga vurdu.

Camdaki Kız’da Nalan gemileri yaktı! Gerçek hikayesiyle darmaduman eden Camdaki Kız’da yer yerinden oynuyor.. “Siz beni kirlettiniz!”

Camdaki Kız 58. bölüm fragmanında Nalan, Sedat’tan ayrılma kararı alıyor ve evi terk ediyor. Nalan, ‘Sedat'a tokat atıyor, yüzüğünü elinden çıkarıyor ve 'Seninle konuşma devri kapandı. Bundan sonra yeni hayatında sevgilinle, çocuğunla sana mutluluklar diliyorum. Siz beni mahvettiniz, siz beni kirlettiniz, siz beni kendinize benzettiniz.' diyor.
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Nalan odasına gidip eşyalarını topluyor ve kapıdan dışarı çıkıyor.

camdaki-kız

Annesi arkasından koşuyor ve ‘Nalan senin gidecek bir yerin yok, senin evin burası' diye sesleniyor. Nalan, 'Öyle bir gideceğim ki sen bile şaşıp kalacaksın anne!’ yanıtını veriyor.

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