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Camdaki Kız'dan ilk fragman yayınlandı! İşte Burcu Biricik'in yeni dizisi Camdaki Kız'ın konusu ve oyuncu kadrosu

10.03.2021 23:04 | Son Güncelleme:
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Kanal D’nin, merakla beklenen Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinden ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız ana karakteri Nalan’ı canlandıracak olan Burcu Biricik, gerçek bir aşk hikayesinin anlatılacağı dizide başrol oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak. Peki Camdaki Kız dizisi konusu nedir? İşte Camdaki Kız oyuncu kadrosu ve fragmanı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Son olarak Kırmızı Oda'daki rolüyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, Camdaki Kız'daki performansıyla da çok konuşulacak.

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Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.

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Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Camdaki Kız Mart ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

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CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

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Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” Camdaki Kız, bugüne kadar belki de kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

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Kanal D Burcu Biricik
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