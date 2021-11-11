MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız dizisinde rol alacağı konuşulan Buse Varol hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Camdaki Kız dizisinde rol alacağı konuşulan Buse Varol hakkındaki gerçek ortaya çıktı

11.11.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol’un ekranların popüler dizisi Camdaki Kız’da rol alacağı öne sürülmüştü. İkinci sezon kadroya katılan Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Hayri karakterinin karısı Türkan karakterini canlandıracağı iddia edilen Buse Varol hakkındaki gerçek bambaşka çıktı.

Camdaki Kız dizisinde rol alacağı konuşulan Buse Varol hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Alişan’ın eşi Buse Varol’un başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri'nin eşi Türkan karakterinde rol alacağı iddia edildi.

Buse Varol'dan hem hamilelik hem Alişan açıklaması!Buse Varol'dan hem hamilelik hem Alişan açıklaması!

Meraklı bekleyiş devam ederken Türkan karakteri için birçok isim ortaya atılmıştı. Alişan'la evlenmeden önce son olarak ''Payitaht Abdülhamid'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Buse Varol'un, geçtiğimiz günlerde setlere döneceğini açıklamıştı.

BUSE VAROL HAKKINDAKİ GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

İddialara göre Buse Varol, Camdaki Kız dizisinde rol almayacak. Başka bir projeyle ilgilenen Varol'un görüştüğü proje merak konusu oldu.

Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin eşini Buse Varol mu canlandıracak?Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin eşini Buse Varol mu canlandıracak?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Buse Varol Pastel Film'in Fox Tv için çekeceği ve henüz adı netleşmeyen bir diziyle görüştüğünü açıkladı. Varol, anlaşma sağlandığı takdirde, uyarlama dizide Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'la kamera karşısına geçecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lady Gaga bile isteye gösterdi! Eteğini sıyırıp açtıLady Gaga bile isteye gösterdi! Eteğini sıyırıp açtı
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Masumlar Apartmanı’nda kriz! Diziden ayrılıyorMasumlar Apartmanı’nda kriz! Diziden ayrılıyor
Anahtar Kelimeler:
Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.