Camdaki Kız dizisinde rol alacağı konuşulan Buse Varol hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Alişan’ın eşi Buse Varol’un başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri'nin eşi Türkan karakterinde rol alacağı iddia edildi.

Meraklı bekleyiş devam ederken Türkan karakteri için birçok isim ortaya atılmıştı. Alişan'la evlenmeden önce son olarak ''Payitaht Abdülhamid'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Buse Varol'un, geçtiğimiz günlerde setlere döneceğini açıklamıştı.

BUSE VAROL HAKKINDAKİ GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

İddialara göre Buse Varol, Camdaki Kız dizisinde rol almayacak. Başka bir projeyle ilgilenen Varol'un görüştüğü proje merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Buse Varol Pastel Film'in Fox Tv için çekeceği ve henüz adı netleşmeyen bir diziyle görüştüğünü açıkladı. Varol, anlaşma sağlandığı takdirde, uyarlama dizide Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'la kamera karşısına geçecek.



