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Camdaki Kız dizisinin Hayri'si kim? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Cihangir Ceyhan nereli, evli mi?

25.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihangir Ceyhan günün en çok araştırılan ismi oldu. Ceyhan bilindiği gibi Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veriyor. Camdaki Kız izleyicileri geçtiğimiz akşam Hayri ve Nalan’ın arasında gerçekleşen yakınlaşmadan sonra Hayri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. İzleyiciler Cihangir Ceyhan'ın özel hayatı, daha önce oynadığı diziler sorgulanıyor. İşte Cihangir Ceyhan'a dair merak edilen detaylar!

Camdaki Kız dizisinin Hayri'si kim? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Cihangir Ceyhan nereli, evli mi?

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan merak edilen isimlerden biri oldu. Dizide Hayri’ye hayat veren Cihangir Ceyhan’ın performansı izleyiciler tarafından çok beğenilip takdir görüyor. Cihangir Ceyhan’ın kim olduğu ve daha önce rol aldığı dizi ve filmler araştırılıyor. Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan'a dair bilmek istediğiniz detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 yılında Adana'da dünyaya geldi. Ceyhan, aslen Elazığlıdır. Ünlü oyuncu İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri dönen Cihangir Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Daha sonra internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmaya başlaması ile tanınmaya başlamıştır. Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan fenomen dizi Çukur'da canlandırdığı Azer karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

CİHANGİR CEYHAN DİZİ VE FİLMLERİ NELERDİR?

  • Yusuf
  • Sıfır Bir Adana
  • Çukur
  • Alev Alev
  • Camdaki Kız

CİHANGİR CEYHAN EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu 33 yaşındaki Cihangir Ceylan'ın Fatma Ceyhan ile evlidir. Oyuncunun 1 yaşında da İlhan Cihangir adında bir oğlu vardır.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Dizide Hayri karakteri sezon finali bölümünde ilk kez ismen görüldü. Camdaki Kız dizisi, gerçek hayat hikayesine dayanmaktadır. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanında Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförüdür ve diziye de böyle katılır. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan iyi yürekli ve kendine has tavrı olan bir adamdır.

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Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisi
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