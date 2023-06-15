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Camdaki Kız final mi, bitiyor mu? Camdaki Kız final bölümü ne zaman, bu akşam mı? 15 Haziran 2023 Kanal D yayın akışı

15.06.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız final bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Selma Ergeç ve Enis Arıkan'ın başrolünü paylaştığı dizinin final bölümünde neler yaşanacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Camdaki Kız final mi, bitiyor mu? Camdaki Kız final bölümü ne zaman, bu akşam mı? İşte, 15 Haziran 2023 Perşembe günü Kanal D yayın akışı...

Camdaki Kız final mi, bitiyor mu? Camdaki Kız final bölümü ne zaman, bu akşam mı? 15 Haziran 2023 Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız final bölümü ile ekrana gelecek. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı dizide sona gelindi. Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın senaryosunu yazdığı dizinin Nadim Güç'ün yönetmen koltuğuna oturduğu dizi ekrana veda ediyor. Camdaki Kız final bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Camdaki Kız final tarihi ve 15 Haziran 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı...

Camdaki Kız

CAMDAKİ KIZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Camdaki Kız, 82 bölümdür Kanal D'de ekrana grliyor.

8 Nisan 2021 tarihinde ilk bölümü yayınlanan dizinin yapımcı şirketi final kararı aldı.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 15 Haziran Perşembe günü ekrana veda edecek.

Camdaki Kız

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMÜ BUGÜN MÜ?

Camdaki Kız bugün son bölümü ile ekrana gelecek. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.

Camdaki Kız

CAMDAKİ KIZ FİNAL BÖLÜMÜ KONUSU

Camdaki Kız dizisinin 82. bölüm konusu şu şekilde:

"Laz Kızı, Hayri'yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri'nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat'tan gelir ve herkesi şaşırtır.

1 yıl sonra ise Nalan ve Sedat bambaşka bir hayata yol almışlardır. İkisi yıllar sonra ilk buluşmalarını tekrar yaşar. Bu kez bambaşka iki kişi olarak oturdukları masadan herkesi mutlu eden bir karar çıkar.

Hem Nalan ve Sedat hem de diğerleri için hayat eksikleriyle de olsa yeniden rayına oturmuştur.

KANAL D YAYIN AKIŞI (15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız (Final)

23:45 Veda Mektubu

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