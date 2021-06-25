Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi dünya starlarına ayar verdi: "Beni paylaşmalı..."

Hande Ataizi, uzun bir süre uzak kaldığı oyunculuğa "Camdaki Kız" dizisi ile döndü. Sezonun en flaş işlerinden birinde en beğenilen karakterlerden Cana'yı oynayan Hande Ataizi, bu sayede ne kadar yetenekli olduğunu bütün izleyicilere hatırlattı. Daha ilk filmiyle ödüller alacak kadar başarılı bir oyuncuyken, renkli kişiliği ve karıştığı sansasyonel olaylar nedeniyle kariyerini arka plana attığı için bu özelliği görmezden geliniyordu. Belki de, oldukça sivri ve alışılmadık bir karakter olan Cana'da da bu yüzden bu kadar sevildi. Sebep ne olursa olsun, Hande Ataizi hem kriyerinde hem de özel hayatında en güzel dönemlerinden birini yaşıyor gibi görünüyor. Genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon'la birlikte tatile çıkan Hande Ataizi, sık sık eğlenceli paylaşımlar yaparak takipçilerini mutlu ediyor.

"Kendall beni paylaşmalı"

Zaman zaman komik, zaman zaman da iddialı pozlar paylaşan Hande Ataizi, hayranlarının kafasını karıştırdı. Önceki fotoğraflarında sık sık dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a benzetilen oyuncu, Kendall Jenner'ın bir pozunu paylaşıp hayranlarını test etti.

Paylaşımın altında "Kendall mı, değil mi?" krizi yaşanırken, Hande Ataizi, "Bence Kendall da beni paylaşmalı" diyerek fotoğraftaki ismin kendisi olmadığını söyledi.



