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  4. Camdaki Kız’ın güzel yıldızı Burcu Biricik nasıl ünlü oldu? Meğer o yarışmada birinci olmuş!

Camdaki Kız’ın güzel yıldızı Burcu Biricik nasıl ünlü oldu? Meğer o yarışmada birinci olmuş!

15.10.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Şarkısı dizisiyle büyük üne sahip olan ve şimdilerde Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı olarak ekranlarda boy gösteren Burcu Biricik, katıldığı bir yarışma programıyla şöhreti yakalamış. Burcu Biricik’in Camdaki Kız projesinden önce yer aldığı projelerden bazıları izleyicileri oldukça şaşırtacak…

Camdaki Kız’ın güzel yıldızı Burcu Biricik nasıl ünlü oldu? Meğer o yarışmada birinci olmuş!

Oyunculuk kariyeri başlamadan uzun yıllar önce henüz 17 yaşındayken 2006 Akdeniz Güzeli seçilen Burcu Biricik, güzelliğini tüm ülkeye kanıtlamış oldu. Sonrasında içinde yanan tiyatro aşkıyla üniversite okumaya İzmir’e giden Biricik, İzmir Şehir Tiyatrolarında pek çok sayıda tiyatro oyununda yer aldı.

Hiç aklında yokken arkadaşlarının ısrarıyla Artiz Mektebi isimli yarışmaya katılmak için İstanbul’a geldi ve seçmeleri kazanıp ilk defa televizyon ekranına çıkmış oldu. Yarışma sonrasında hız kesmeden televizyon ve sinema projelerinde yer almaya devam etti.

Camdaki Kız’ın güzel yıldızı Burcu Biricik nasıl ünlü oldu? Meğer o yarışmada birinci olmuş!

Burcu Biricik sadece güzel olduğu için oyunculuk yeteneğiyle ekranlarda olduğunu her fırsatta izleyenlere kanıtladı. Düşman Kardeşler komedi dizisinde, Çok Güzel Hareketler Bunlar skeç programından tanıdığımız Murat Eken’le birlikte rol aldı.

Camdaki Kız’ın güzel yıldızı Burcu Biricik nasıl ünlü oldu? Meğer o yarışmada birinci olmuş!

Devamında uzun yıllar süren Beni Böyle Sev dizisinde Seda karakterini canlandırdı. Asıl ivmesini Hayat Şarkısı dizisinden hemen önce Şeref Meselesi dizisinde canlandırdığı bir bacağı sakat Kübra karakteriyle elde etti.

Camdaki Kız’ın güzel yıldızı Burcu Biricik nasıl ünlü oldu? Meğer o yarışmada birinci olmuş!

Dizi sadece 26 bölüm sürmesine rağmen Burcu Biricik’in oyunculuğunun farklı yönlerini göstermesine vesile oldu ve Biricik’i Hayat Şarkısı dizisine kavuşturan yol böylece açılmış oldu.

Camdaki Kız’ın güzel yıldızı Burcu Biricik nasıl ünlü oldu? Meğer o yarışmada birinci olmuş!

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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