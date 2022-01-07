Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik sütyensiz pozlarıyla olay oldu!

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisine dahil olan Yüsra Geyik, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Geyik, bu defa sütyensiz pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Samsun doğumlu oyuncu, ilkokul yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Çocuk yaşlarda oyunculuğa başlayan Yüsra Geyik, ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Ardından Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliha' karakterini canlandırdı.

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu, şimdilerde başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Yüsra Geyik'in, Instagram'da 370 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



