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  4. Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik sütyensiz pozlarıyla olay oldu!

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik sütyensiz pozlarıyla olay oldu!

07.01.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Melisa' karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Geyik'in sütyensiz pozları, beğeni yağmuruna tutuldu.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik sütyensiz pozlarıyla olay oldu!

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisine dahil olan Yüsra Geyik, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Geyik, bu defa sütyensiz pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik sütyensiz pozlarıyla olay oldu!

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik sütyensiz pozlarıyla olay oldu!

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik sütyensiz pozlarıyla olay oldu!

Samsun doğumlu oyuncu, ilkokul yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Çocuk yaşlarda oyunculuğa başlayan Yüsra Geyik, ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Ardından Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliha' karakterini canlandırdı.

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu, şimdilerde başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Yüsra Geyik'in, Instagram'da 370 bini aşkın takipçisi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Camdaki Kız dizisi
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