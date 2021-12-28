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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik isyan etti: Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?

28.12.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili isyan etti. Sevilen oyuncu Burcu Biricik, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?" diye sordu.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik isyan etti: Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?

Sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Bu tartışmayla ilgili birçok ünlü isim de paylaşımlar yapıyor. Bunlardan biri de; Camdaki Kız diziisnde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik oldu.

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Gaziantep’te geçen hafta iki pitbull tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye tüm Türkiye’yi üzdü. Pitbulların sahiplerine öfke yağdı.

“TOPLANMASI GEREKEN ONLARCA TECAVÜZCÜ VARKEN…”

Görüntülere bir tepki de oyuncu Burcu Birick’ten geldi. Biricik Instagram hesabından paylaştığı videoya, “Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları? Toplanması gereken onlarca tecavüzcü, sapık, hırsız varken hayvanları mı toplamayı seçtik gerçekten?!?” notunu ekledi.

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Burcu Biricik
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