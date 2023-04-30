Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve eşi aşka geldi! Öpmelere doyamadı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız'da Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ile Oslo'ya gitti. Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Devrim Yakut ve Tamer Levent gibi oyuncularla başrolü paylaşan ünlü oyuncu, Oslo'da yaşadığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

BURCU BİRİCİK'TEN AŞK DOLU PAYLAŞIM

Emre Yetkin, eşi Burcu Biricik'i öpmelere doyamazken çiftin eğlenceli halleri görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Tatilin keyfini doyasıya çıkaran çiftin paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

"EN SEVDİĞİM ELTİM"

Burcu Biricik'in eltisi Cemre Yetkin için düştüğü "En sevdiğim eltim" notu ise görenleri gülümsetti.



