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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve eşi aşka geldi! Öpmelere doyamadı

30.04.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, Norveç'in başkenti Oslo'dan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Ünlü çift aşka geldi. Emre Yetkin, Burcu Biricik'i öpmelere doyamadı. Başarılı oyuncunun eltisi için düştüğü not ise görenleri gülümsetti.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve eşi aşka geldi! Öpmelere doyamadı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız'da Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ile Oslo'ya gitti. Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Devrim Yakut ve Tamer Levent gibi oyuncularla başrolü paylaşan ünlü oyuncu, Oslo'da yaşadığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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BURCU BİRİCİK'TEN AŞK DOLU PAYLAŞIM

Emre Yetkin, eşi Burcu Biricik'i öpmelere doyamazken çiftin eğlenceli halleri görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

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Tatilin keyfini doyasıya çıkaran çiftin paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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"EN SEVDİĞİM ELTİM"

Burcu Biricik'in eltisi Cemre Yetkin için düştüğü "En sevdiğim eltim" notu ise görenleri gülümsetti.

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