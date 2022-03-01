Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği 'Pera' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Leyla Feray'ın sevgilisini görenler şaşıp kaldı.

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Feray, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü bitirdi.

2013 yılında yer aldığı Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle şöhret kapısını aralayan Leyla Feray; Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş, Muhteşem Yüzyıl, Uyanış Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan İkimizin Sırrı dizisinde başrolü deneyimleyen güzel oyuncu, şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiriyor.

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Leyla Feray'ın sevgilisini görenler şaşıp kalıyor.

Leyla Feray, yaklaşık 7 yıldır meslektaşı Serhat Teoman ile aşk yaşıyor.

Serhat Teoman, geçtiğimiz mayıs ayında sevgilisi Leyla Feray'ın doğum gününü ''6 yıldır baktığım her yerde. İyi ki doğdun'' notuyla kutlamıştı.

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ünlü çift, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Serhat Teoman, Menajerimi Ara dizisindeki partneri Canan Ergüder ile yer aldığı Oğlum dizisiyle SHOW TV'de fırtınalar estiriyor.

Serhat Teoman'ın, yakın zamanda sevgilisi Leyla Feray'a evlilik teklifi edeceği konuşuluyor.



