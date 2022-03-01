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Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

01.03.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin paylaştığı Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Camdaki Kız kadrosuna dahil olarak izleyiciyi heyecanlandıran Leyla Feray'ın, kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Bakın Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı kim çıktı...

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği 'Pera' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Leyla Feray'ın sevgilisini görenler şaşıp kaldı.

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Feray, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü bitirdi.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

2013 yılında yer aldığı Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle şöhret kapısını aralayan Leyla Feray; Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş, Muhteşem Yüzyıl, Uyanış Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol aldı.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

ATV ekranlarında yayınlanan İkimizin Sırrı dizisinde başrolü deneyimleyen güzel oyuncu, şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiriyor.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Leyla Feray'ın sevgilisini görenler şaşıp kalıyor.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

Leyla Feray, yaklaşık 7 yıldır meslektaşı Serhat Teoman ile aşk yaşıyor.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

Serhat Teoman, geçtiğimiz mayıs ayında sevgilisi Leyla Feray'ın doğum gününü ''6 yıldır baktığım her yerde. İyi ki doğdun'' notuyla kutlamıştı.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ünlü çift, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

Serhat Teoman, Menajerimi Ara dizisindeki partneri Canan Ergüder ile yer aldığı Oğlum dizisiyle SHOW TV'de fırtınalar estiriyor.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

Serhat Teoman'ın, yakın zamanda sevgilisi Leyla Feray'a evlilik teklifi edeceği konuşuluyor.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın 7 yıllık aşkı da çok ünlü çıktı! ''Baktığım her yerdesin''


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Kanal D Menajerimi Ara dizisi Burcu Biricik Canan Ergüder Enis Arıkan Camdaki Kız dizisi
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