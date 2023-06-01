Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi bakın kim çıktı! Cem Yılmaz detayı şaşırttı

Psikiyatr yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi şu sıralar final için gün sayıyor. Dizide bir dönem Muzo'nun sevgilisi Pera karakterine hayat veren Leyla Feray ise sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.

Dizi henüz final yapmadan projeye veda eden ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığı gizleyemiyor.

Dizide Muzaffer'i nikah masasına bırakan Pera sezon finali bölümüne damga vurmuştu. Yeni sezonda da Muzo ile barışmak için girişimde bulunan Pera'nın hikayesi bu şekilde sona ermiş ve projeye veda etmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun annesi de kendisi kadar ünlü çıktı. Bir modelden bir şarkıcıdan daha ünlü olan bu isim Lal Dedeoğlu. Ünlü oyuncunun annesi Lal Dedeoğlu bir dönem Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi.

Lal Dedeoğlu, aslında çok başarılı bir fotoğraf sanatçısı olarak biliniyor. Evinde misafirlerine güzel yemekler yapıp, farklı kokteyller hazırlarken kendini bir anda gastronomi dünyasının içinde bulan Dedeoğlu 2000 yılında mekan açarak eğlence sektörüne giriş yapmış.

Daha önce birçok mekanın işletmeciliğini üstlenen Dedeoğlu sektöre getirdiği yeniliklerle tanınan bir isim haline gelmiş.

Lal Dedeoğlu kızı Leyla Feray ile fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor. Anne kızın pozları çok beğeniliyor ve benzerlikleri dikkatlerden kaçmıyor.

Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Medya ver Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. 2013 yılında “Ben Onu Çok Sevdim” dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

“Paşa Gönlüm” (2014), “Üç Arkadaş” (2014), “Muhteşem Yüzyıl-Kösem” (2016) dizilerinde yer aldı. 2017 yılında “Kardeşim Benim-2” filminde “Leyla” karakterini canlandırdı.

2018 yılında bağımsız kısa film olan “Aries”te rol aldı. 2020 yılında dijital platformun mini belgesel drama dizisi “Rise of Empires: Ottoman”da “Huma Hatun” karakterini oynadı.

2020’de TRT 1’de yayımlanan “Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinde “Gevher Hatun” karakterini canlandırdı. Son olarak Camdaki Kız dizisinde Pera karakterine hayat verdi.



