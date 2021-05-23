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Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu yine kendisine hayran bıraktı!

23.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 'Camdaki Kız' dizisinde Sedat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, maharetleri ile kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sesiyle de herkesi mest eden Şerifoğlu, son paylaşımında sosyal medyada gündem oldu.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu yine kendisine hayran bıraktı!

İlk olarak sezon başında Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' adlı dizide Can karakterine hayat veresiyle dikkat çeken Feyyaz Şerifoğlu şimdilerde 'Camdaki Kız' adlı dizide boy gösteriyor. Yakışıklı oyuncu kısa sürede genç kızların gözdesi haline gelirken, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekiyor.Önceki gün İnstagram hesabından “Kusura Bakma” adlı parçayı seslendirmesiyle kendisine hayran bıraktı.

ON PARMAĞINDA ON MARİFET

Camdaki Kız’ın Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu’nu ilk olarak Can karakteriyle Kırmızı Oda’daki partneri Burcu Biricik ile çok yakıştırılmıştı. Oyunculuktan önce başarılı bir müzik kariyeri olan Feyyaz Şerifoğlu, bir dönem O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı. Ardından çıkardığı “Gidene” şarkısı ile sektörün ilgisini çeken başarılı şarkıcı süperstar Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yaptı. Aslında tekstil mühendisi olan Şerifoğlu, hem oyunculuğu hem de sesi ile on parmağında on marifet var dedikleri cinsten çıktı.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu yine kendisine hayran bıraktı!

Şerifoğlu'ndan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Ünlü isim, ondan şarkı söylemesini isteyen hayranlarını daha fazla kıramadı. “Kusura Bakma” şarkısını söyleyen başarılı oyuncu, “Canlarım o kadar çok mesaj aldım ki sizlerden…Şarkı istiyoruz dediniz ve ben de son zamanlarda dilimden düşürmediğim bir şarkıyı sizler için söyledim kusura bakma ‘yın bir daha bu kadar uzun süre bekletmeyeceğim sizi" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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