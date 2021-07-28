MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in çılgın tatili: Takla show...

Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in çılgın tatili: Takla show...

28.07.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, çılgın tatiline devam ediyor. Ama "takla show" diyerek yaptığı son paylaşım hayranlarının epey kafasını karıştırdı.

Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in çılgın tatili: Takla show...

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, hem güzellik yarışmasında hem de oyunculuk yarışmasında birinci olarak bugünlere gelen bir isim. Bu başarılarına rağmen basamakları ağır ağır çıkmayı seçen ünlü oyuncu, önce yan rollerde oynamaya başladı. Gitgide rolleri büyüyen oyuncuyu yıldızlaştıran dizi ise "Hayat Şarkısı" oldu. Partneri Birkan Sokullu'yla birlikte olağanüstü bir çıkış yapan Burcu Biricik, aranan bir başrol oyuncusuna dönüştü. Ne var ki, dizileri genelde rating hüsranına uğruyordu. Talihi "Kırmızı Oda" dizisinde oynadığı Boncuk karakteriyle dönen Burcu Biricik, geçtiğimiz sezonun en çok izlenen işlerinden "Camdaki Kız" dizisi ile de büyük başarı kazandı. Üstelik, Netflix'teki "Fatma" dizisi ve reklam filmleriyle de göz kamaştırdı. Bu yoğun temponun ardından çıktığı tatil ise çılgın anlara sahne oldu.

Takla show

Burcu Biricik Emre Yetkin

Tatilde Off-Road bile yapan Burcu Biricik, arkadaşları ve eşi Emre Yetkin'le beraber Ege'yi baştan sona gezdi. Şu sıralar Cunda'da olan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Burcu Biricik

Hayranları, "Takla show burada başladı" diyerek ilginç bir fotoğraf paylaşan Burcu Biricik ve eşinin ne yapacağını merakla bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de bulduHastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de buldu
Hande Yener'den bikinili dansHande Yener'den bikinili dans
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Büyükşen çifti cinayetinde itiraf: Canını sıkanları hallettirdim

Büyükşen çifti cinayetinde itiraf: Canını sıkanları hallettirdim

Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.