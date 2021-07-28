Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in çılgın tatili: Takla show...

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, hem güzellik yarışmasında hem de oyunculuk yarışmasında birinci olarak bugünlere gelen bir isim. Bu başarılarına rağmen basamakları ağır ağır çıkmayı seçen ünlü oyuncu, önce yan rollerde oynamaya başladı. Gitgide rolleri büyüyen oyuncuyu yıldızlaştıran dizi ise "Hayat Şarkısı" oldu. Partneri Birkan Sokullu'yla birlikte olağanüstü bir çıkış yapan Burcu Biricik, aranan bir başrol oyuncusuna dönüştü. Ne var ki, dizileri genelde rating hüsranına uğruyordu. Talihi "Kırmızı Oda" dizisinde oynadığı Boncuk karakteriyle dönen Burcu Biricik, geçtiğimiz sezonun en çok izlenen işlerinden "Camdaki Kız" dizisi ile de büyük başarı kazandı. Üstelik, Netflix'teki "Fatma" dizisi ve reklam filmleriyle de göz kamaştırdı. Bu yoğun temponun ardından çıktığı tatil ise çılgın anlara sahne oldu.

Takla show

Tatilde Off-Road bile yapan Burcu Biricik, arkadaşları ve eşi Emre Yetkin'le beraber Ege'yi baştan sona gezdi. Şu sıralar Cunda'da olan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Hayranları, "Takla show burada başladı" diyerek ilginç bir fotoğraf paylaşan Burcu Biricik ve eşinin ne yapacağını merakla bekliyor.

