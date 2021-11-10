Camdaki Kız Nalan'ın akıbeti belli oldu! Burcu Biricik 'ayrılığa' cevap verdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla devam ediyor. Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Perşembe günlerine ambargo koyan ve seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran diziyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

BURCU BİRİCİK YERİNE NESLİHAN ATAGÜL İDDİASI

Dizide Nalan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Biricik'in ayrılacağı, yerine ise Neslihan Atagül'ün geleceği belirtildi.

Bu iddialar seyirciyi şoke ederken, "Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Güzel oyuncu Burcu Biricik çıkan bu haberlerin ardından sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

