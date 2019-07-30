Cameron Diaz’ın ilk büyük rolü hakkındaki gerçeği yönetmen anlattı

The Mask filmiyle şöhret kapısını aralayan Cameron Diaz’ın neredeyse o filmde rol alamıyormuş. Filmin yönetmeni Chuck Russell yıllar sonra Diaz’ı nasıl seçtiğini anlattı. Cameron Diaz’ın ilk büyük rolü olan 1994 yapımı The Mask’te, 46 yaşındaki aktrist başrolü Jim Carrey ile paylaşmıştı.

Russell, Variety dergisine verdiği röportajda, Tina Carlyle rolü için ilk olarak Anna Nicole Smith ile görüştüğünü anlattı. Ünlü yönetmen, “Anna ile buluştuk. Çok etkileyici ve gösterişliydi ama rol için gereken özelliklere sahip değildi. Onunla sahnelerin deneme çekimleri aşamasına hiç gelmedik” dedi. Ve sonunda rol, Cameron Diaz’a gitti.

Anna Nicole Smith, 2007 yılında aşırı doz uyuşturucudan 39 yaşındayken hayatını kaybetti.

Diaz hakkında da konuşan Russell, “Cameron henüz hiç oyunculuk yapmamıştı. Gelmesini ve deneme çekimine katılmasını istedim. İlk okumasından sonra onun bu role en uygun kişi olduğunu anladım. Jim (Carrey) ile kimyalarının uyduğunu da gördüm” dedi.



