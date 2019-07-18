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Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir ediyordu...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 18.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde hoparlör tamir ederken dengesini kaybeden imam minareden düşerek ağır yaralandı.

Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir ediyordu...

Olay, Balışeyh ilçesine bağlı Beyobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisi İmam-Hatibi Osman Öztürk, minarenin arızalanan hoparlörü tamir ederken yaslandığı yerdeki parçanın kopması sonucu dengesini kaybederek 8 metreden aşağı düştü.

DURUMU AĞIR

Cami cemaati hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk'ü ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale hoparlör

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Her canlı ölümü tadacakdır yani imamlar da ölüyor her makam hemen mevkii
Allah yardımcısı olsun,inşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. İş güvenliğinin önemini anlamamız için daha neler olması gerekiyor acaba ?
camilere minare nerede yazıyor ben bulamadım...
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