MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camila Cabello ve Shawn Mendes karantinada bahçeye çıktı

Camila Cabello ve Shawn Mendes karantinada bahçeye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Camila Cabello ve Shawn Mendes karantinada kaldıkları evin dışına çıkıp güneşte yürüyüş yaptı. İkilinin romantik anları da kameralara yansıdı.

Camila Cabello ve Shawn Mendes karantinada bahçeye çıktı

Camila Cabello ve Shawn Mendes, dün Miami'de objektiflere takıldı. Genç çift, karantinada kaldıkları evden çıkıp ellerinde kahveleriyle güneşin altında yürüyüş yaptı.

BGUS_1903972_003

Cabello ve Mendes, yürüyüş sırasında zaman zaman birbirlerini öpücüklere boğdu. Bazen de aralarındaki mesafeyi koruyarak komşularıyla sohbet etti.

BGUS_1903972_014

Camila Cabello ile Shawn Mendes düet yaptıkları Senorita adlı şarkının klibinde senaryo gereği aşk yaşıyordu. Ancak senaryo üzerinde başlayan bu aşk bir süre sonra gerçeğe dönüştü.

BGUS_1903972_002

Çift, başlarda aralarındaki aşk iddialarına yanıt vermese de sonradan el ele görüntüleriyle söylentileri doğruladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
'Dünya bu illetten kurtulduğunda...''Dünya bu illetten kurtulduğunda...'
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Camila Cabello ve Shawn Mendes, Camila Cabello,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Şahan Gökbakar: Ay yeter! Biraz çıkacağım

'Ay yeter! Biraz çıkacağım' Böyle ti'ye aldı

Yonca Evcimik: Dünya bu illetten kurtulduğunda...

'Dünya bu illetten kurtulduğunda...'

Tuğba Özay Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?

'Mide kanamasıyla alakası yok'

Meltem Miraloğlu’ndan Onur Akay’a hapis talebi!

'Felaket tellalı’na hapis talebi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.