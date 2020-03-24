Camila Cabello ve Shawn Mendes karantinada bahçeye çıktı

Camila Cabello ve Shawn Mendes, dün Miami'de objektiflere takıldı. Genç çift, karantinada kaldıkları evden çıkıp ellerinde kahveleriyle güneşin altında yürüyüş yaptı.

Cabello ve Mendes, yürüyüş sırasında zaman zaman birbirlerini öpücüklere boğdu. Bazen de aralarındaki mesafeyi koruyarak komşularıyla sohbet etti.

Camila Cabello ile Shawn Mendes düet yaptıkları Senorita adlı şarkının klibinde senaryo gereği aşk yaşıyordu. Ancak senaryo üzerinde başlayan bu aşk bir süre sonra gerçeğe dönüştü.

Çift, başlarda aralarındaki aşk iddialarına yanıt vermese de sonradan el ele görüntüleriyle söylentileri doğruladı.

