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Camları bile açmayın uyarısı! Semptomlar hayatı etkiliyor: Nefes darlığı, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, boğazda ağrı ve yanma...

Kafkas Üniversitesi’nden Dr. İhsan Topaloğlu, polen yoğunluğunun arttığı bu dönemde özellikle çocuklar, yaşlılar ve alerjik hastalığı olan kişilerin sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmaması, kapı-pencereyi kapalı tutması ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Camları bile açmayın uyarısı! Semptomlar hayatı etkiliyor: Nefes darlığı, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, boğazda ağrı ve yanma...
Çiğdem Sevinç

Bahar aylarında yeşil alanlara çıktığında burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetleri olan Demet Seloğlu (23) Kafkas Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na müracaat etti. Dr. Öğr. Üyesi İhsan Topaloğlu, hastaya deri prick testi yaparak, antijeni saptamaya çalıştı.

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‘SOSYAL HAYATI ETKİLEYECEK SEMPTOMLAR GELİŞEBİLİR’

Türkiye’de polen miktarının arttığını söyleyen Kafkas Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Dr. Öğr. Üyesi İhsan Topaloğlu, "Özellikle nisan ayından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar yeşil alanların artması nedeniyle polen miktarı bölgemizde ve Türkiye'de artmaktadır. Bunlar bazı duyarlı kişilerde nefes darlığı, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, boğazda ağrı ve yanma gibi semptomlara yol açabilmektedir. Bazı hasta gruplarında bu semptomlar düşük seviyede olsa da bazı hasta gruplarında bu semptomlar çok ağır seyredebilmektedir. Kişinin sosyal hayatını etkileyebilecek miktarda semptomlar gelişebilmektedir. Özellikle astımı, alerjik riniti ve KOAH'ı olan hastalarda bu semptomlar daha ağır seyredebilmektedir. Kişiyi işinden edebilmekte ve insan ilişkini bozabilmektedir. Semptomların ağırlığı temas miktarıyla da kısmen ilişkilidir" diye konuştu.

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HEM İLAÇ TEDAVİSİ HEM DE KİŞİNİN KORUYUCU ÖNLEMLER ŞART

Alerjik hastalığı olan kişilerin belirlenen saatlerde dışarı çıkmama, pencere ve kapı açmama uyarısında da bulunan Dr. Öğr. Üyesi Topaloğlu, şunları söyledi:

"Özellikle biz hastalarımıza saat 05.00-10.00 ile saat 18.00-20.00 arasında polenin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Bu hastalarımıza, şu an hastamıza yaptığımız gibi deri prick testi yaparak, antijeni saptamaya çalışıyoruz. Hastanın semptom kontrolünde hem ilaç tedavisi hem de kişinin koruyucu önlemleri almasına yardımcı oluyoruz. Semptomların azaltmasını sağlamak, hastanın sosyal hayata geri dönmesini sağlamak için bu testleri yapıyoruz. Çocuk ve yaşlı yaş grupları ile alerjik hastalığı olan hastalar riskli yaş gruplarıdır. Özellikle polen alerjisi olan hastaların belli saatlerde dışarı çıkmamaları, kapı ve pencerelerini açmamaları, eve girdiklerinde kıyafetlerini çıkartarak banyo yapmalarını, ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları ve medikal tedavilerine devam etmelerini öneriyoruz. Hekim kontrolünde koruyucu ilaçlarına devam etmeleri çok önemlidir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polen hastalık
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