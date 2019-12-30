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  4. Can çekişen köpeğin görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme

Can çekişen köpeğin görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Hatay’ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği öne sürülen çoban köpeğinin düştüğü çukurda can çekiştiği anlara ilişkin tepki çeken görüntülerinin ardından gözaltına alınan sahibi Abidin Bövelek, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bövelek hakkında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'Üzülerek izledim' dediği görüntülerdeki köpekten alınan numune sonuçlarına göre işlem yapılacak.

Can çekişen köpeğin görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme

Hassa'ya bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 2 hafta önce zehirlenerek, telef olduğu belirtilen çoban köpeğinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin düştüğü çukurda sırt üstü yatıp, can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yapıp, sahibi ve mahalleli ile görüşerek, olayla ilgili bilgi aldı.

ada

BAKAN PAKDEMİRLİ: ÜZÜLEREK İZLEDİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim' dedi. Bakan Pakdemirli'nin talimatı üzerine İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri, toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune aldı. Veriler, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.

'İĞNE YAPARKEN DÜŞTÜ'

Köpeğin sahibi Abidin Bövelek, hayvan otlatırken, köpeğin yediği bir şeyden zehirlendiğini öne sürerek, korucuyu iğne yaparken de çukura düştüğünü iddia etti. İğneyi yaptıktan 10 dakika sonra köpeğinin öldüğünü söyleyen Bövelek, kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Hayvansever olduğunu belirten Bövelek, "Bir çobanın köpeği, canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler? Mantığa sığacak bir şey mi?" dedi.

SERBEST KALDI

Abidin Bövelek, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Baba Mustafa Bövelek, oğlunun hayvansever olduğunu, köpeği kendilerinin zehirlemediği, hayvanı kurtarmak için evdeki koruyucu iğneyi oğluna götürdüğünü söyledi. İfadesi alınan Abidin Bövelek, serbest bırakıldı. Bövelek hakkında, laboratuvardan gelecek sonuçlara göre işlem yapılacağı belirtildi.

(DHA)


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