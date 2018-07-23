MAGAZİN

Can Gürzap'a çarpan motosiklet sürücüsü serbest bırakıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2018 22:42 | Son Güncelleme

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'a motosikletiyle çarpan Suriye uyruklu sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Can Gürzap'a çarpan motosiklet sürücüsü serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada kullandığı plakasız motosikletle çarpan Suriye uyruklu F.H. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Dün meydana trafik kazasında Gürzap, Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
can gürzap sapanca

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