Can Kırıkları'nda Hande Doğandemir'in partneri belli oldu

Can Kırıkları isimli polisiye dizide başrol için ilk önce Elçin Sangu'ya teklif götürülmüştü. Güzel oyuncuyla prensipte anlaşılmış ancak daha sonra şartlar uyuşmayınca yollar ayrılmıştı. Dizinin kadın başrol oyuncusu olarak Hande Doğandemir'le anlaşıldı. Hande Doğandemir, dizide gözüpek ve neşeli bir polis olan Leyla karakterini canlandıracak.

Eylül ayında ATV'de yayınlanacak Can Kırıkları'nın erkek başrol oyuncu da belli oldu. Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Leyla'nın partneri olan Aslan rolü için Seçkin Özdemir'le anlaşma sağlandı.

'Can Kırıkları'nın ilk bölümlerinde Aslan ile Leyla arasında büyük çekişme yaşanacak. Dizide Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin etkileyici hikayesi anlatılacak. Şu günlerde de Leyla Akgün karakterinin 17 yaş halini canlandıracak oyuncu için ise arayış sürüyor.



