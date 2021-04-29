SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Can Korkmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Can Korkmaz biyografisi...

Can Korkmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Can Korkmaz biyografisi...

29.04.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası basketbolcu Can Korkmaz ile ilişki yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki Can Korkmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Can Korkmaz biyografisi...

Can Korkmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Can Korkmaz biyografisi...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Instagram hesabından paylaşmış olduğu bir fotoğraf sonrası basketbolcu Can Korkmaz ile ilişki yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Olay sonrası Can Korkmaz'ın kim olduğu ve yaşamı da merak edildi. Peki Can Korkmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

CAN KORKMAZ KİMDİR?

21 Ekim 1992 doğumlu Can Korkmaz, Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom forması giyen Türk basketbolcudur. 1.87 metre boyundaki oyuncu oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır. Anadolu Efes'in pilot takımı olan Türkiye Basketbol 2. Ligi takımlarından Pertevniyal'de 2009 ila 2011 yılları arasında forma giymiştir. 2011'in Temmuz ayında Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray Medical Park ile beş yıllık anlaşmaya varmıştır. 2011 ve 2013 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen oyuncu, 5 Ağustos 2013 tarihinde Trabzonspor Medical Park ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Türk Telekom maçında ön çapraz bağlarını kopararak 2013-14 sezonunu kapatmıştır. 2014-15 sezonunda oynamış olduğu 14 lig maçında ortalama 6.7 dakika sahada kalmış ve 1.5 sayı ortalamaları tutturmuştur. 2014-15 sezonunu playoff'larında ise 2 maçta forma giymiş ve bu 2 karşılaşmada toplam 3 sayı atmıştır.

9 Temmuz 2015 tarihinde Muratbey Uşak Sportif'e transfer olmuştur. Uşak ekibiyle Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 31 maçta ortalama 13,2 dakika sahada kalan Can Korkmaz 4,5 sayı, 1,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamalarını yakalamıştır. Can Korkmaz 25 Temmuz 2016 tarihinde eskiden yer aldığı Galatasaray Odeabank'a geri dönmüştür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam bundan 8 sene önce kısa bir süre GS forması giymiş ve bir italyan kız ile flörtünden ve kızın Can'ı aldatmasından dolayı manşetlerde.. ve fotoğraf GS forması ile veriliyor.. bu uygun mu yani!

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.