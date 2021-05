Can Korkmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Can Korkmaz biyografisi...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Instagram hesabından paylaşmış olduğu bir fotoğraf sonrası basketbolcu Can Korkmaz ile ilişki yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Olay sonrası Can Korkmaz'ın kim olduğu ve yaşamı da merak edildi. Peki Can Korkmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

CAN KORKMAZ KİMDİR?

21 Ekim 1992 doğumlu Can Korkmaz, Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom forması giyen Türk basketbolcudur. 1.87 metre boyundaki oyuncu oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır. Anadolu Efes'in pilot takımı olan Türkiye Basketbol 2. Ligi takımlarından Pertevniyal'de 2009 ila 2011 yılları arasında forma giymiştir. 2011'in Temmuz ayında Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray Medical Park ile beş yıllık anlaşmaya varmıştır. 2011 ve 2013 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen oyuncu, 5 Ağustos 2013 tarihinde Trabzonspor Medical Park ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Türk Telekom maçında ön çapraz bağlarını kopararak 2013-14 sezonunu kapatmıştır. 2014-15 sezonunda oynamış olduğu 14 lig maçında ortalama 6.7 dakika sahada kalmış ve 1.5 sayı ortalamaları tutturmuştur. 2014-15 sezonunu playoff'larında ise 2 maçta forma giymiş ve bu 2 karşılaşmada toplam 3 sayı atmıştır.

9 Temmuz 2015 tarihinde Muratbey Uşak Sportif'e transfer olmuştur. Uşak ekibiyle Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 31 maçta ortalama 13,2 dakika sahada kalan Can Korkmaz 4,5 sayı, 1,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamalarını yakalamıştır. Can Korkmaz 25 Temmuz 2016 tarihinde eskiden yer aldığı Galatasaray Odeabank'a geri dönmüştür.