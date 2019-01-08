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Can Nergis: Erkeklerden de kadınlardan da ahlaksız teklifler aldım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Can Nergis 2. Sayfa programında samimi açıklamalar yaptı. Nergis yaptığı açıklamada "Erkeklerden de kadınlardan da ahlaksız teklifler aldım" dedi.

Can Nergis: Erkeklerden de kadınlardan da ahlaksız teklifler aldım!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına oyuncu Can Nergis konuk oldu.

Can Nergis samimi açıklamalarıyla olay oldu. İşte o açıklamalar:

"Ben evden 17 yaşında çıktım. Birçok dili biliyorum. Tayca, Japonca, Çince, İngilizce… Ben yurt dışına çıktığımda turistlik amaçlı çıkmadım. Gittiğim yerlere taşı, toprağa görmeye gitmedim. Hepsinin sokak çocuklarıyla, sokak kısmıyla öğrendim. Ben o ülkeyi hissetmek için, iş için gittim. 18. yaşımı Pekin’de kutladım. 17 yaşımda internet üzerinden bir menajer ile tanıştım, Avusturalyalı onun sayesinde yurt dışı işleri yapmaya başladım.

Babam yurt dışına çıkarken ‘olmaz öyle, biz de gelelim’ dedi. Ben ‘yok kendim giderim’ dedim.

Menajerimden ilk Çin işi geldi. Ufak ufak başlangıç işleri… 3 aylık bir kontrat yaptık öyle başladı. Türkiye’de ilk işimde iki firmanın defilesinde yer aldım. Başka bir firmanın da reklam çekimini yaptım. Ondan sonra da bastım gittim yurt dışına. Zamanla dünyanın birçok yerinde iş aldım.

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Tayland’da yaşıyordum. 2011 yılında bir iş teklifi geldi Tomris Giritlioğlu tarafından… Ben kendisini tanımıyordum bana ‘oğlum hemen buraya geliyorsun, bir iş var sana başrol vereceğiz. Senin için çok iyi olacak’ dedi.

Ben de evi sırtında değilim, her şeyi kurmuşum bir düzenim var Tayland’da… Gelmek çok zordu benim için Tomris Hanım’a ‘kusura bakmayın tanıyamadım sizi’ dedim. ‘Nasıl konuşuyorsun benimle’ deyip telefonu suratıma kapattı.

Sonra sekreteri aradı. ‘Sizi bir hafta burada misafir etmek istiyoruz. Biletinizi alalım, gelin bir bakalım’ dedi. Ben de 2011 senesinde Türkiye’ye geldim. Aradan 2-3 hafta geçti. Oldu, olacak derken bekledim burada proje başlamadı…

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Beni yurt dışından aradılar ‘reklam çekimi var’ diye. Ben de biraz sıkılmaya başladım bir hafta dediler aradan 15- 20 gün geçti, reklam teklifi gelince beklemedim Japonya’ya gittim.

Sonra beni armaya başladılar ‘neredesiniz?’ diye ben de ‘Japonya’dayım deyince. ‘Nasıl olur başlıyoruz ‘ dediler. Ben de tekrar geldim ve projeye başladık.

'EŞİM GÜZEL KIZLARLA OYNADIĞIM ZAMAN MUTLU OLUYOR'

10 - 11 bölüm sürdü projemiz bitince ben tekrar Tayland’a gittim. İşler olunca buraya gelip gittim. 35’ten fazla ülkede çalıştım. Dünyayı dolaştım ama eşimi burada buldum. Ortak arkadaşlar vasıtasıyla tanıştık, çok mutluyum. 18 aylık bir kızımız var. Eşim beni kıskanmıyor hatta güzel kızlarla oynadığım zaman mutlu oluyor. Herhangi bir problem yok eşimden yana.

Kariyerim boyunca ilginç teklifler de aldım. Erkekten de oldu kadından da bu teklifler… O zaman yurt dışında yaşıyordum.

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'SEVGİLİM OL ARABA VEREYİM'

Ben hep bunlardan sakındım, hep kaçtım ona göre duvar koydum. Bu teklifler erkeğe de oluyor kadına da… ‘Sevgilim ol araba vereyim’ diyenler oldu. 22-23 yaşındaydım o zamanlar.

Sen kaçtıkça üstüne gelenler de oluyor. Şu an bile evli olduğumu bile bile bana DM’den mesaj atanlar oluyor. Ben hiçbirine bakmıyorum."

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