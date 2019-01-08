Can Nergis: Erkeklerden de kadınlardan da ahlaksız teklifler aldım!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına oyuncu Can Nergis konuk oldu.

Can Nergis samimi açıklamalarıyla olay oldu. İşte o açıklamalar:

"Ben evden 17 yaşında çıktım. Birçok dili biliyorum. Tayca, Japonca, Çince, İngilizce… Ben yurt dışına çıktığımda turistlik amaçlı çıkmadım. Gittiğim yerlere taşı, toprağa görmeye gitmedim. Hepsinin sokak çocuklarıyla, sokak kısmıyla öğrendim. Ben o ülkeyi hissetmek için, iş için gittim. 18. yaşımı Pekin’de kutladım. 17 yaşımda internet üzerinden bir menajer ile tanıştım, Avusturalyalı onun sayesinde yurt dışı işleri yapmaya başladım.

Babam yurt dışına çıkarken ‘olmaz öyle, biz de gelelim’ dedi. Ben ‘yok kendim giderim’ dedim.

Menajerimden ilk Çin işi geldi. Ufak ufak başlangıç işleri… 3 aylık bir kontrat yaptık öyle başladı. Türkiye’de ilk işimde iki firmanın defilesinde yer aldım. Başka bir firmanın da reklam çekimini yaptım. Ondan sonra da bastım gittim yurt dışına. Zamanla dünyanın birçok yerinde iş aldım.

Tayland’da yaşıyordum. 2011 yılında bir iş teklifi geldi Tomris Giritlioğlu tarafından… Ben kendisini tanımıyordum bana ‘oğlum hemen buraya geliyorsun, bir iş var sana başrol vereceğiz. Senin için çok iyi olacak’ dedi.