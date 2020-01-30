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Can Yaman aylar sonra konuştu: 'Libido' kelimesi çok farklı yerlere gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Can Yaman tepki çeken 'libido' açıklamasıyla yanlış anlaşıldığını belirtti.

Can Yaman aylar sonra konuştu: 'Libido' kelimesi çok farklı yerlere gitti

Ünlü oyuncu Can Yaman yaptığı 'libido' açıklamasıyla oldukça tepki çekmiş, adeta topa tutulmuştu. Olayın ardından kendisini geri çeken ve sessizliğe gömülen oyuncu, Aralık ayında bedelli olarak askerlik görevini yapmak üzere İzmir'de birliğine teslim olmuştu. Tezkeresini alan Can Yaman, önceki gün İstanbul sokaklarında objektiflere yansıdı.
Oyuncuya 'libido' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman, libido,

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