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Can Yaman, beklenen haberi böyle verdi! İtalya’nın en güzel kadınıyla...

28.09.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir İtalya’da bulunan genç oyuncu Can Yaman’ın Sandokan dizisi merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda Sandokan dizisinin gelecek yıla ertelendiği haberinin ardından Can Yaman’ın ne yapacağı merakla bekleniyordu. Oyuncu elini çabuk tutarak yeni projeyle anlaştı.

Can Yaman, beklenen haberi böyle verdi! İtalya’nın en güzel kadınıyla...

Can Yaman, kendisine teklif edilen dönem dizisi Sandokan için İtalya’ya yerleşmişti. Genç oyuncu dizi için aylardır hem binicilik dersleri adı hem de dövüş sanatının inceliklerini öğrendi ancak Sandokan projesinin çekimlerinin önümüzdeki yıla ertelendiğinin haberi geldi.

CAN YAMAN YENİ DİZİYLE ANLAŞTI

Can Yaman hayranları bu habere üzülmeye fırsat bulamadan oyuncudan, İtalya’da yeni dev bir anlaşmaya imza attığının haberi geldi. Can Yaman’ın Roma ve Palermo çekilecek olan, RTI ile birlikte Matilde ve Luca Bernabei’nin Lux Vide’ı tarafından üretilen yeni dizi projesi Violet Like the Sea’de ünlü İtalyan aktris ve model Francesca Chillemi’yle baş rolde oynayacağı duyuruldu.

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Simona Tanzini’nin Conosci l’estate? adlı romanından uyarlanan dizi gerilim ve komedi unsurlarını bir arada barındırıyor. Dizinin çekimleri başladı ve Can Yaman ilk çekim gününden kareyi Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı. İtalya’nın en güzel kadınlarından biri olarak tanımlanan ve Can Yaman’ın başrolü paylaştığı Chillemi’nin de yer aldığı fotoğraf Can Yaman hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman Instagram
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