Can Yaman'dan boxerlı paylaşım! O hali dünyanın her yerinden yorum aldı: Şunu görmemek için çıkıyorum

Dünyaca ünlü Türk oyuncu Can Yaman, sosyal medyasında yaptığı son paylaşımıyla hayranlarını coşturmayı başardı.



Dünyaca ünlü bir marka için kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede dünyanın her yerinden beğeni ve yorum aldı.



2014-2015 yılları arasında yayınlanan Gönül İşleri dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Can Yaman, şimdilerde İtalya başta olmak üzere dünyada aranan bir yıldız haline geldi.



Yaman'ın son paylaşımı dünyanın her yerinden övgü alsa da bazı Türk takipçileri tepki göstererek takibi bıraktığını dile getirdi.





