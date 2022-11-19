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Can Yaman'dan boxerlı paylaşım! O hali dünyanın her yerinden yorum aldı: Şunu görmemek için çıkıyorum

19.11.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar polis Francesco Demir karakteriyle İtalyan televizyonunda boy gösteren Can Yaman birçok marka ile çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak dünyaca ünlü bir markanın erkek iç giyim yüzü olan Can Yaman'ın boxerlı paylaşımları sosyal medyada olay yarattı! Yaman'a dünyanın her yerinden yorum yağdı.

Can Yaman'dan boxerlı paylaşım! O hali dünyanın her yerinden yorum aldı: Şunu görmemek için çıkıyorum

Dünyaca ünlü Türk oyuncu Can Yaman, sosyal medyasında yaptığı son paylaşımıyla hayranlarını coşturmayı başardı.

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Dünyaca ünlü bir marka için kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede dünyanın her yerinden beğeni ve yorum aldı.

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2014-2015 yılları arasında yayınlanan Gönül İşleri dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Can Yaman, şimdilerde İtalya başta olmak üzere dünyada aranan bir yıldız haline geldi.
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Yaman'ın son paylaşımı dünyanın her yerinden övgü alsa da bazı Türk takipçileri tepki göstererek takibi bıraktığını dile getirdi.
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