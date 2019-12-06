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Can Yaman'dan yeni video! Bu defa İspanyol spikeri...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Son dönemde skandallarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman, sosyal medyada paylaşılan yeni videosunda, İspanyol spikeri sözleriyle rahatsız ederken görülüyor.

Son zamanlarda yaptığı yakışıksız ve tepki çeken açıklamalarından sonra yapımcısı tarafından Mart ayında başlayacak dizisi Eylül ayına bırakılan Can Yaman’ın sosyal medyada paylaşılan yeni videosu ve burada sergilediği flörtöz tavırlar dikkat çekti.

Sosyal medyaya dört gün önce yüklenen videoda Can Yaman’ı İspanyol televizyon kanalı Medyaset’in muhabiri Violeta Mangrinan ile röportaj yaparken görülüyor. Violeta isimli genç kadın ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle ilgili sorular sorup, izleyicilerine oyuncuyu daha yakından tanıtmaya çalışırken Yaman’ın genç kadından randevu koparmak istercesine sarf ettiği sözler dikkat çekiyor.

Can Yaman kendisinden İspanya’yı gezdirmesini istediği muhabire röportajın sonundaki bakışları ise oyuncunun son zamanlarda yaptığı açıklamalar akla gelince son derece rahatsız edici bir hal alıyor ve göze batıyor.


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Can Yaman yeni video taciz

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Birileri dünyaya açılmaya görsün Can,Ali,Deniz isimler önemli değil,ülkemizde hemen o insanı yermeye alaşağı etmeye bakarlar sadece gazeteciler değil halk değil aynı sektörde çalıştığı insanlarda,ne kdr kötü kıskanç insanlarsınız pes.Bu adam o kadar sevilmiyordu neden herkes peşinde o zaman? Neden röpörtaj yapıyorlarlar,havalimanına gelen insanların düzmece dediğiniz ajanslardan dediniz her hava limanınamı ajanslardan geliyor binlerce insana paramı yeter?Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz?Nasıl kafalardasınız siz böyle?fFörtöz reportajlar avrupada gayet nrml,yeminle ölüceksiniz kıskançlıktan.
Ergenler tarafından beyin yoksunu dizilerle ünlü edildi.... İşte sonuç... Türkiye'de özellikle ergen kızların rehabilitasyona ihtiyacı var ya da RTÜK BU konuda ciddi bir çalışma yapmalı.
LAN HERKES TARAFINDAN SEVILIRKEN BOYLE SEYLERE IHTIYACIN VARMI KI. BU KADAR ABAZA DAVRANMA .ZATEN SANSLISIN .BOLE ERGEN DAVRANISLARLA NEDEN KENDINI BITIRIYOSUN . İŞİNİ YAP
@1cengiz67 pardon herkes tarafından seviliyomu ahahah çok komiksiniz
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