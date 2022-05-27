Can Yaman'ın 'El Turco' dizisinden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

2020 yılında yayınlanan 'Bay Yanlış' dizisinin ardından kariyerine İtalya’da devam eden oyuncu Can Yaman yaptığı her hareketle gündem oluyor. Dijital platformda yayınlanacak 'El Turco' dizisinde rol alacak olan oyuncunun alacağı ücret belli oldu.

Aras Bulut İynemli’nin Atatürk dizisinden bölüm başına alacağı 700 bin TL’nin yankıları sürerken Can Yaman'ın alacağı ücret de gündem oldu. 2. Sayfa'nın haberine göre; Yaman, uluslararası dijital platformda yayınlanacak “El Turco” dizisinden bölüm başına 1.5 milyon TL alacak.

Yarı kurmaca yarı gerçek bir hikâyenin anlatıldığı proje Can Yaman, Osmanlı akıncısı “El Turco”yu canlandıracak. Dizi, II. Viyana Kuşatması sonrası İtalya’nın Moena köyüne yerleşmesini ve köyü derebeylere karşı özgürleştirmesini konu ediyor.



