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Can Yaman'ın mesajları ifşa olmuştu! Açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Can Yaman önceki gün yapımcı Faruk Turgut'un Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Yaman, karantina süreci ve eski sevgilisi Demet Özdemir hakkında açıklamalarda bulunurken, 'ifşa' haberlerine de açıklık getirdi.

Can Yaman'ın mesajları ifşa olmuştu! Açıklama yaptı

Karantina dönemini iyi değerlendirdiğini sözlerine ekleyen Can Yaman, "Bu süreci pozitife çevirmeye çalıştım. Bateri çalıyorum, eğitimler alıyorum, tango dansı yapıyorum" dedi. Ünlü oyuncu, sosyal medyada ifşa olduğu iddia edilerek paylaşılan ekran görüntüleri hakkında da konuştu. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaman, "Basit ve ucuz bir fotoşop o. Allah'tan daha saçma bir fotoşop yapmamış. Yok bana 'saçını kes' diyormuş vs. tamamen yalan. Bu dönemde haber yok demek ki öyle saçma haberler çıkıyor hep" diyerek sitem etti.

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Demet Özdemir ile tekrar barışmak istediği iddia edilen yakışıklı oyuncu, "Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için bir küslüğümüz dargınlığımız yok konuşmuyoruz ama severim kendisini" diyerek sözlerini noktaladı.

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Özdemir ve Yaman, geçtiğimiz yıl aynı dizide rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamıştı.

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