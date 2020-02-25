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  4. Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı! Programın reytingleri rekor kırdı

Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı! Programın reytingleri rekor kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 10:18 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın İtalya'da Canale 5 kanalında katıldığı canlı yayın reyting rekoru kırdı. Program 4 milyon kişi tarafından izlendi.

Dün akşam İtalya'nın Canale5 televizyonunda yayınlanan ve Can Yaman'ın konuk olarak katıldığı program 4 milyon seyirci tarafından izlendi. Program yüzde 24 ile reyting rekoru kırdı. Programın sunucusu Barbara d'Urso sosyal medya üzerinden Can Yaman'ın hayranlarına teşekkürlerini iletti.

STÜDYODA KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Kuzey İtalya'daki koronavirüs tedbirleri nedeniyle son anda programa katılımcı alınmadı. Normal şartlarda Can Yaman'ın 100 İtalyan hayranı programa seyirci olarak katılacaktı. Milano stüdyosundan canlı gerçekleştirilen program, koronavirus vakaları nedeniyle önlem için seyircisiz gerçekleştirildi. Ancak hayranları, Can Yaman'ı stüdyo dışında yalnız bırakmadılar. Programın sunucusu Barbara d'Urso, Can Yaman hayranlarının stüdyo dışındaki görüntülerini gösterdi. İtalya'da sembol haline gelen Can Yaman'ı sunucu, "Can Yaman'a dokunabilirsiniz, Can Yaman'a sarılabilirsiniz" diye sundu.

TATLI YİYELİM TATLI KONUŞALIM

Programın açılışında Can Yaman, sunucu Barbara d'Urso'ya bir Türk adeti olarak 'Tatlı yiyelim tatlı konuşalım' diyerek çikolata hediye etti. Çikolatayı çok sevdiğini ve evinin çikolata dolu olduğunu söylerken Can Yaman, Barbara d'Urso da "Ben de çok severim benim evimde de dolu. Bak ortak noktamız var. Beraber yaşayabiliriz" diye şaka yaptı. Can Yaman da "Bunu düşünmem gerek" diye göz kırptı.


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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman, italya,

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