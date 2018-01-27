MAGAZİN

Can Yaman karakolluk oldu!

MAGAZİN HABERLERİ | 27.01.2018 12:05 | Son Güncelleme 8 saat önce

Oyuncu Can Yaman, gittiği bir mekanda kadın hayranıyla kavga etti. Kavgaya kadın hayranının arkadaşları da dahil olunca, Can Yaman karakola gidip ifade vermek zorunda kaldı.

Can Yaman karakolluk oldu!

Can Yaman’ın başrolünü oynadığı Star TV’deki ‘Dolunay’ geçen ay final yapmıştı. Aynı günlerde sevgilisi, oyuncu Bestemsu Özdemir’den ayrıldı. Can Yaman eski aşkının Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğunu da 3 gün önce gazetelerden öğrendi. Morali bozuk olan oyuncu önceki akşam arkadaşları ile Bebek’teki Lucca’ya efkar dağıtmaya gitti. Ancak gecesi kabusa dönüştü.

KADIN HAYRANI YANINA GELDİ

Can Yaman’ın yanına geceyarısı genç bir kadın hayranı geldi. İddiaya göre; Can Yaman’ın bardağından içki içmek istedi. Oyuncu “Ne yapıyorsunuz, kendinize gelin” diye uyardı. Aralarında tartışma çıktı. Genç kadına eşlik eden 7 kişilik arkadaş grubu da kavgaya dahil oldu.

"CAN YAMAN BENİ DARP ETTİ"

Can Yaman’ın bardağı yere düştü, kadının elini kesti. Genç kadın “Can beni darp etti” diye şikayette bulundu. Olay büyüyünce polis geldi. Tarafları Etiler Şehit Naci Soydan Karakolu’na götürdü. Can Yaman “O kadın masama gelip beni rahatsız etti” dedi. Kadın ise çıkışta “Kadınlara hiç saygısı yok utanmaz insan” diye bağırdı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir.

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Can Yaman karakolluk oldu

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