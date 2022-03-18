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Can Yaman yeni aşka yelken açtı! İşte yeni sevgilisi

18.03.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bir dönem en çok konuşulan oyunculardan olan, başrolünde yer aldığı 'Sandokan' dizisi için bir yıldır İtalya'da bulunan Can Yaman, evlilik hazırlığı yaptığı ünlü spor spikeri Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Can Yaman yeni aşka yelken açtı! İşte yeni sevgilisi

'Sandokan' adlı dizinin çekimleri için uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, kendisinden iki yaş küçük Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Francesca Chillemi'ye kaptırdı.

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ikiliden 32 yaşındaki Yaman, 9.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 36 yaşındaki İtalyan aktrisle haklarında çıkan 'aşk' dedikodularını doğruladı.

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"GÜNEŞ GİBİ GÜZEL"

Can Yaman, yeni sevgilisi ile pozlarını, "Deniz gibi mor, güneş gibi güzel" notuyla yayınladı. Yaman'ın paylaşımları, kısa sürede hayranlarından 300 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Diletta Leotta'ya evlenme teklif etmişti. Yakışıklı oyuncunun, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtması gündem olmuştu. Türkiye'ye gelen ünlü çiftten Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı.

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Can Yaman
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