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Can Yaman yeni dizisiyle İtalyanları mest etti! Sıra Macaristan'da

02.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da dizisi yayınlanan Can Yaman rekor sayılacak bir reyting başarısına imza attı. İlk bölümden reyting sıralamasında istenen başarıyı elde eden Yaman şu sıralar Macaristan’da “El Turco” dizisi için sete çıkmaya hazırlanıyor.

Can Yaman yeni dizisiyle İtalyanları mest etti! Sıra Macaristan'da

Can Yaman İtalya’da devam ettirdiği oyunculuk kariyerinde başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Yaman’ın başrolünü Francesca Chillemi ile paylaştığı polisiye dizi “Viola come il mare” İtalya’da Canale 5 kanalında yayına başladı.

Dizi 20,4 reyting alarak İtalya için rekor sayılacak bir reyting başarısına imza attı.

Zaman zaman 22.7’lere çıkan reyting ünlü yıldızın hayran kitlesinin büyüklüğü bir kez daha gösterdi. Anlaşma yenilediği makarna reklamı yayında olan Yaman, şu günlerde Macaristan’da “El Turco” dizisi için sete çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Disney Plus için çekilecek olan diziyi ödüllü yönetmenlerden Uluç Bayraktar ile başarılı görüntü yönetmeni Tolga Kutlay çekecek.
Dizide Yaman’a partner olarak Greta Ferro eşlik edecek.

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Can Yaman Oyuncu acar
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