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Can Yılmaz: O doğduğu için bayram yapılıyor sanıyordu

23.04.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın abisi senarist ve yazar Can Yılmaz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilan edildiği 23 Nisan’da doğan kardeşi Cem Yılmaz'ın yeni yaşını kutladı. Ünlü komedyenin çocukluk fotoğrafını paylaşan Yılmaz, "Birkaç yıl boyunca, o doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı ama neyse..." dedi.

Can Yılmaz: O doğduğu için bayram yapılıyor sanıyordu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 48 yaşına bastı. Yılmaz'a ilk doğum günü mesajı ise ağabeyi Can Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

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"ÖPTÜM GÖZLERİNDEN"

Can Yılmaz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilan edildiği 23 Nisan’da doğan kardeşinin çocukluk fotoğrafını yayınladı. Yılmaz, paylaşımında, "Sevgili kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Birkaç yıl boyunca, o doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı ama neyse... Nice yılların olsun Cem, öptüm gözlerinden" ifadelerini kullandı.
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Cem Yılmaz da Instagram hesabından oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte çekildiği fotoğrafı, "Hep beraber, mutlulukla nice yıllara bana" notuyla yayınladı.

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Cem Yılmaz Instagram
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