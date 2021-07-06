Çanak okey oynamaya nasıl başlanır? İşte Çanak Okey'de en çok sorulan sorular

Facebook üzerinde Çanak Okey oynayabilmek için uygulamayı kurmanız gerekir.

Uygulamayı bulabilmek için arama alanına ”çanak okey” yazıp, altta çıkan “Mynet Çanak Okey”e tıklayın.

Açılan uygulama sayfasında “oyna” butonuna tıklayın.

Uygulama ilk yüklendiğinde, oyuna başlayabilmeniz için size bir miktar bonus verilecektir.

Uygulamayı ilk açışınızda karşınıza gelen hoşgeldin penceresini kapatarak oyuna başlayabilirsiniz.

Oyuna hızlıca başlamak için “hemen oyna” butonuna basın. Sistem sizi boş bir masaya yönlendirecektir.

Otur yazan butonlar masadaki boş yerleri gösterir. Bu butonlardan birine tıklayarak masaya oturun.

Eğer masada 4 kişi yok ise masa dolana kadar beklemeniz gerekir. Masa dolduğu zaman oyun başlayacaktır.

Böylece çanak okeyi keyifle oynamaya hazırsınız.

Daha sonra oyuna kolayca ulaşabilmek için Çanak Okey’i facebook anasayfanızdaki sık kullanılanlar bölümüne ekleyebilirsiniz.

ÇANAK OKEY'DE MASAYA NASIL OTURULUR?

Oyun ana sayfasında odalar listelenmektedir. Bir odaya girebilmek için bakiyenizin, odanın Minimum Katılım değerinden fazla olması gerekir. Bakiyenize uygun bir oda bularak giriş yapın. Örnek olarak acemiler odasına tıklayalım. Sistem sizi en uygun salondaki acemiler odasına yönlendirecektir.

Bahis miktarı bir oyunda ortaya koyacağınız ML değeridir. Oyunu kazanırsanız masadaki tüm ML’yi alırsınız. Boş yer olan bir masa seçip tıklayın ve bir yere oturun.

Oturduğunuz masada boş yerlere odadaki diğer oyuncuları davet etmek için “Oyuna Çağır” butonuna tıklayın. Açılan listeden çağırmak istediğiniz kişilerin üzerine tıklayın.

Tüm oyuncular masaya oturduğunda oyun başlayacaktır.

ÇANAK OKEY OYNARKEN NASIL ÇANAK KIRILIR/OYUN KAZANILIR?

Çanak her el masa bahis miktarı kadar paranın dağıtıcı oyuncudan kenara ayrılmasıyla oluşur.

Yeni bir masaya oturduğunuzda da bahis miktarı kadar bir pay hesabınızdan çanağa eklenir.

Oyunu bitirmek için elinizdeki tüm taşları per veya seri olarak gruplamalısınız.

Daha sonra elinizdeki fazla taşı ortaya sürükleyerek eli bitirip masa için biriken miktar kadar ödül kazanırsınız.

Biterken yere okey atarsanız veya çifte giderek oyunu bitirebilirseniz, çanak kırmış olursunuz.

Bu durumda masa miktarı ile beraber çanakta biriken tüm ödülü de kazanırsınız.

ÇANAK OKEY'E ARKADAŞLAR NASIL DAVET EDİLİR?

Facebook arkadaşlarınızı oyuna davet etmek için “davet et” butonunu kullanabilirsiniz.

Davet göndermek istediğiniz arkadaşlarınızı listeden seçip butonuna tıklamanız yeterlidir.

Unutmadan hatırlatalım: her gün kazandığınız günlük bonus miktarı Çanak Okey oynayan facebook arkadaş sayınız ile birlikte daha da artacaktır.

Oyundaki her arkadaşınız size fazladan bonus kazandıracağı için onları biran önce Çanak Okey’e davet edin.

Oyun sırasında facebook arkadaşlarınızı masanıza davet edebilirsiniz.

Masaya oturduğunuzda boş yerlerden birinde bulunan oyuna çağır butonuna tıklayarak açılan pencereden, online facebook arkadaşlarınızı seçip onları da masanıza davet edebilirsiniz.

Bunun için gerekli izinleri vermeyi unutmayın.

ÇANAK OKEY'DE PROFİL GÖRÜNTÜLEME VE ARKADAŞ OLMA NASIL YAPILIR?

Rakiplerinizin istatistikleri hakkında bilgi edinmek için fotoğrafına tıklamanız yeterlidir.

Böylece bu oyuncuya ait profil penceresini açmış olursunuz.

Profil penceresinde Sohbet et, Hediye gönder, Arkadaş Ol, Şikayet et gibi etkileşim düğmeleri de yer alır.

Bu düğmeleri kullanarak oyun arkadaşı ekleyebilir veya sizi rahatsız eden oyuncuları bildirebilirsiniz.

ÇANAK OKEY'DE NASIL ML SATIN ALINIR?

Kredi kartı, banka havalesi veya mobil ödeme yöntemlerinden birini kullanarak ML satın alabilirsiniz. Bunun için satın almak istediğiniz seçeneğe tıklayın.

Açılan pencereden size uygun ödeme yöntemini seçin ve satın al butonuna tıklayın.

Mobil ödeme ile satın alma yapıyorsanız, size gönderilen SMS’i yanıtlayarak işleminizi onaylamanız gerekir.

Ardından puanınız hesabınıza aktarılır.

ÇANAK OKEY'DE NASIL VIP OLUNUR?

VIP paketi diğer oyuncuların sahip olmadığı özel haklara ve ayrıcalıklara sahibi olmanızı sağlar.

VIP üyeliğiniz sayesinde daha hızlı seviye atlarsınız.

Kalabalık ve dolu odalara rahatlıkla VIP giriş yapabilirsiniz.

Özel sohbet ile yeni arkadaşlar edinebilir arkadaşlarınızla karşılıklı sohbet edebilirsiniz.

VIP paketi satın almak için “VIP ol” düğmesine tıklayın.

Size uygun seçeneklerden birini seçin. Açılan pencereden size uygun ödeme yöntemini seçin ve satın al butonuna tıklayın.

Mobil ödeme ile satın alma yapıyorsanız, size gönderilen SMS’i “Evet” yazıp yanıtlayarak işleminizi onaylamanız gerekir. Ardından VIP üyeliğiniz hesabınıza tanımlanır.

ÇANAK OKEY NASIL ÜCRETSİZ ML KAZANIR?

Kasanızda ML azaldığında çeşitli yöntemlerle ücretsiz ML kazanabilirsiniz.

Hayran sayfasında verilen hediyeler ve bonus kasa içerisindeki görevler bunlardan birkaçıdır.

Hayran sayfasında dağıtılan hediyelerden faydalanmak için Mynet Çanak Okey sayfasını beğenmelisiniz.

Bonus kasa ise oyun içerisinde yaptığınız görev karşılığı size ML kazandıracaktır.

Bonus kasayı açmak için tıklayın. Açılan pencerede ziyaret etmeniz istenen oyunlardan birini tıklayın. Hepsi bu..

Böylece diğer Mynet oyunlarını oynayarak Çanak Okey’de kullanabileceğiniz ML’yi kazanabilirsiniz.

ÇANAK OKEY'DE NASIL ML GÖNDERİLİR?

Çanak Okey üzerinden ihtiyacı olan arkadaşlarınıza ML gönderebilirsiniz.

Bunun için profilinizdeki arkadaşlarım sekmesini açın.

ML göndermek istediğiniz arkadaşınızı seçip profil kartında bulunan “ML gönder” butonuna tıklayın.

ÇANAK OKEY'DE NASIL HEDİYE GÖNDERİLİR?

Oyun sırasında kendinize hediye alabilir veya diğer oyunculara hediye gönderebilirsiniz.

Hediye göndermek istediğiniz oyuncunun hediye sembolü üzerine gelin.

Açılan menüye tıklayın.

Hediye penceresi açılmıştır. Göndermek istediğiniz hediyeyi seçip “Gönder” düğmesine tıklayın.

Böylece hediyeyi arkadaşınıza göndermiş oldunuz.



