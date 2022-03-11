YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

11.03.2022 05:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

ÇANAKKALE (AA) - Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.

Romanya'dan İtalya'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

Mısır yüklü geminin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler konuyla ilgili bilgilendirilirken, geminin henüz bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de yapımı tamamlanan Hatime Ana Ulu Camisi, 28 Ocak'ta açılacakÇanakkale'de yapımı tamamlanan Hatime Ana Ulu Camisi, 28 Ocak'ta açılacak
Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandıBursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi:SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi:
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
13:29
İkindi
16:47
Akşam
19:24
Yatsı
20:42
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz! Bu belirtiler sizde de varsa...

Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz! Bu belirtiler sizde de varsa...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Erkekler cephede! Rus kadın askerler rekabete girdi

Erkekler cephede! Rus kadın askerler rekabete girdi

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.