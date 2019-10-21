Çanakkale'de dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi

Mavriya adası açıklarında tüpsüz olarak gerçekleştirdiği serbest dalışta yaklaşık 20 kiloluk akya balığını avlamayı başaran Müjdat Turan, heyecan dolu anları su altı kamerasıyla kaydederek, Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. 46 yaşındaki dalgıcın dev balığı zıpkınla avladığı görüntüler, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

(İHA)

