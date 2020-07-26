HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale'de korkunç olay! Temizlik yapan kadın 5'inci kattan düşerek can verdi

Çanakkale'de korkunç olay! Temizlik yapan kadın 5'inci kattan düşerek can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 23:18 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kurban bayramı temizliği için 5'nci kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip, düşen Sibel Yıldız (50) hayatını kaybetti.

Çanakkale'de korkunç olay! Temizlik yapan kadın 5'inci kattan düşerek can verdi

Olay,saat 21.00 sıralarında ilçedeki Yazıcızade Mahallesi Yakup Paşa Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

2 çocuk annesi Sibel Yıldız, kurban bayramı temizliği için evinin camını silerken, bir anda dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cesedi incelemenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
İşte Banko Piyango'da kazandıran numaralarİşte Banko Piyango'da kazandıran numaralar
İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri nedir, neden önemlidir?İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri nedir, neden önemlidir?

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

CHP'de bir ilk! Kurultay'a damga vurdu

CHP'de bir ilk! Kurultay'a damga vurdu

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Güldüren paylaşım! Nisa paylaştı Cemal Can boş durmadı!

Güldüren paylaşım! Nisa paylaştı Cemal Can boş durmadı!

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Diğer Haberler
26 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Banko Piyango'da kazandıran numaralar

26 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Ornaz Vadisi’nde kamp yapmak isteyen 2 kişi mahsur kaldı

Ornaz Vadisi’nde kamp yapmak isteyen 2 kişi mahsur kaldı

İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk

İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk

Gümüşhane’de aracın çarptığı boz ayı öldü

Aracın çarptığı boz ayı köylüler tarafından ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.