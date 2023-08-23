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  4. Çanakkale'deki yangın herkesi kahrederken Demet Akalın'dan gelen yorum gündem oldu

Çanakkale'deki yangın herkesi kahrederken Demet Akalın'dan gelen yorum gündem oldu

23.08.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havadan ve karadan müdahale edilen Çanakkale'deki yangın herkesin yüreğini dağladı. Yangını kontrol altına almak için gece gündüz çalışılırken Demet Akalın konuya dair fikrini sosyal medyadan yazınca dalga konusu oldu.

Türkiye Çanakkale'de yaşanan orman yangını haberiyle kahroldu. Dün öğlen saat 11.40 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için ekipler mücadele ediyor.

Twitter hesabından Çanakkale yangınıyla ilgili yorum yapan Demet Akalın ise sosyal medyada gündem oldu.

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6,7 milyon takipçili hesabından bir yangın paylaşımını alıntılayan Akalın, "Lazerle yakılmıyorsa yukarıdan ben bir şey bilmiyorum" yorumunda bulundu. Akalın'ın fikrine kimse anlam veremezken sosyal medyada dalga konusu olan yorumlar da oldu.

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Akalın'ın sosyal medyadaki yorumuna pek çok yanıt geldi.

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