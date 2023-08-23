SON DAKİKA | Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Çanakkale'deki orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor... Bursa ve Bilecik'teki yangınlarda son durum

Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Demirtaş, "Yenişehir'deki yangın da kısmen kontrol altına alındı. Geri kalan kısmı için de arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyorlar. İnşallah orayı da kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ciddi bir sıkıntı şu an yok. Bu gece inşallah bunu sonuçlandıracağız. Yangın yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu. Çok şükür yaralı veya can kaybımız yok. Zaten sağ olsun yaklaşık 100'e yakın araçla, 500 personelimizle, belediyelerimizin, AFAD'ın, DSİ'nin, Karayollarının tüm araç ve gereçleri şu an burada. Büyükşehrimizin tüm itfaiye araçları tamamen burada. Bursa'daki arkadaşlarımız, aynı şekilde Bilecik'teki arkadaşlarımız çok büyük bir gayret gösteriyorlar. Yangının daha fazla büyümemesi için ciddi bir gayret gösterdiler" açıklamasında bulundu.

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BAKAN YUMAKLI: YANGINDAN 1500 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 14 saattir devam eden 9 köyün etkilendiği orman yangınları sonrası bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Rüzgarın etkisiyle 15 kilometrelik bir alanı 6 saatlik bir sürede geçerek bir hat üzerinde yayıldı. Etkilenen alan 1500 hektar, 800 hektarı ormanlık geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor. Tedbiren 9 köyde önlemler alınmıştı, 6 köy boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde kalan 9 köyde boşaltıldı. Bu köyler Kayadere, Damyeri, Belen Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı, bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltıldı. Bu köylerden Ulupınarda 3, Yağcılarda 4 ev şuana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda. Tedbiren 3 köyde akşam saatlerinde boşaltıldı. Bu köylerde Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Gereken uyarılar yapıldı. Ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaeli köyüne yakın yaşlı evi var. Burada 41 yaşlı Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi. Bahsetmiş olduğumuz 9 köyden 29 vatandaş, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu.

Yakınımızda devlet hastanesi var, şuana kadar 14 kişi tedbiren nakledildi. Devlet Hastanesinde şuanda 150 hastamız var. 60 ambulans bekletiliyor. Şu anda herhangi bir tehdit yok ama her ihtimale karşı bu önlemler de alınmış durumda. Maalesef sosyal medyada çok sık speküle edilen bu durumun doğrusunu bu şekilde açıklamış olalım. Diğer spekülasyonlara itibar edilmesin. Üniversite de teyakkuz durumu devam ediyor. Orada da herhangi bir boşaltma söz konusu değil. Gündüz saatlerinde sıcaklığın çok yüksek olduğu rüzgarın saatte 70 kilometre ulaştığı neminde yüzde 19’larda olduğu bir dönemi yaşadık. An itibariyle sıcaklığın 25 derece, nemin yaklaşık yüzde 52 oranında ve rüzgarında 35 kilometre saatte olduğunu söyleyebilirim. Elbette hava şartları istediğimiz seviyede değil ama gündüz olduğu kadar bizi zorlayan seviyede değil. Şu an itibariyle gece olması hasebiyle yere inen mücadele edemeyen uçaklarımız var ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500’e yakın personelimizle mücadelemiz devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla birlikte gündüz açıkladığımız hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları mücadeleye katılmış olacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı. Çanakkale Boğazı da gece görüş helikopterlerimizin su alabilmesi için tek taraflı kapatıldı. Burada çok ciddi bir dayanışma var. Bu mücadelede bizim yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.