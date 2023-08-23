SON DAKİKA | Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Çanakkale'deki orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor... Bursa ve Bilecik'teki yangınlarda son durum

Son dakika: Türkiye Çanakkale'den gelen orman yangını haberiyle kahroldu. Dün öğlen saat 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için gece gündüz yoğun mücadele verirken; gece boyu bölgeden gelen fotoğraflar herkesi endişelendirdi. Yangın nedeniyle 10 köy boşaltılırken, sabah saatleriyle birlikte yangınla mücadele daha da arttı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Toplam 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arasöz, 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane-bin 104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir" denildi. Öte yandan Bursa ve Bilecik'teki orman yangınlarına da müdahale devam ediyor. İşte orman yangınlarında dakika dakika son durum...
07.20
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çanakkale’de dün çıkan orman yangınına müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtilerek, "Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane ve 1104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
07.00
Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 19 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı.
Yanan alanlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.
06.00
Yarasa helikopter olarak adlandırılan gece görüşlü 4 helikopter sabahın ilk saatlerine kadar görev yaptı.
Özel donanımlı helikopter, pilotların kasklarındaki geçe görüş sistemleri ile yangın bölgesinde 24 saat görev yapabiliyor. Söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıkları ile birlikte diğer hava araçlarının da katılması bekleniyor.
03.00
Çanakkale'de yaklaşık 15 saattir devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın yönetim aracından İHA görüntülerini izleyerek yangın hakkında bilgiler aldı ve sonrasında yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.
02.45
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale’de meydana gelen orman yangınında 54 kişinin dumandan etkilendiğini, 48 vatandaşın tahliyesine devam edildiğini açıkladı.
Yerlikaya paylaşımında, “Yangın bölgesine bin 697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri 173 iş makinesi sevk edilmiştir. Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.
01.15
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Dereyörük köyünde çıkan ve Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Hayriye Mahallesi’ne de sıçrayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin karadan müdahalesinin sabaha kadar devam edeceği, havadan müdahalenin ise ancak günün aydınlanmasıyla başlayacağı öğrenilirken bölgedeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyelerinden ikisi tedbir amaçlı boşaltıldı. Yenişehir ilçesi kırsal Hayriye Mahallesi'nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde incelemede bulunan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.
Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Demirtaş, "Yenişehir'deki yangın da kısmen kontrol altına alındı. Geri kalan kısmı için de arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyorlar. İnşallah orayı da kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ciddi bir sıkıntı şu an yok. Bu gece inşallah bunu sonuçlandıracağız. Yangın yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu. Çok şükür yaralı veya can kaybımız yok. Zaten sağ olsun yaklaşık 100'e yakın araçla, 500 personelimizle, belediyelerimizin, AFAD'ın, DSİ'nin, Karayollarının tüm araç ve gereçleri şu an burada. Büyükşehrimizin tüm itfaiye araçları tamamen burada. Bursa'daki arkadaşlarımız, aynı şekilde Bilecik'teki arkadaşlarımız çok büyük bir gayret gösteriyorlar. Yangının daha fazla büyümemesi için ciddi bir gayret gösterdiler" açıklamasında bulundu.
00.15
Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 14 saattir devam eden 9 köyün etkilendiği orman yangınları sonrası bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Rüzgarın etkisiyle 15 kilometrelik bir alanı 6 saatlik bir sürede geçerek bir hat üzerinde yayıldı. Etkilenen alan 1500 hektar, 800 hektarı ormanlık geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor. Tedbiren 9 köyde önlemler alınmıştı, 6 köy boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde kalan 9 köyde boşaltıldı. Bu köyler Kayadere, Damyeri, Belen Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı, bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltıldı. Bu köylerden Ulupınarda 3, Yağcılarda 4 ev şuana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda. Tedbiren 3 köyde akşam saatlerinde boşaltıldı. Bu köylerde Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Gereken uyarılar yapıldı. Ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaeli köyüne yakın yaşlı evi var. Burada 41 yaşlı Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi. Bahsetmiş olduğumuz 9 köyden 29 vatandaş, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu.
Yakınımızda devlet hastanesi var, şuana kadar 14 kişi tedbiren nakledildi. Devlet Hastanesinde şuanda 150 hastamız var. 60 ambulans bekletiliyor. Şu anda herhangi bir tehdit yok ama her ihtimale karşı bu önlemler de alınmış durumda. Maalesef sosyal medyada çok sık speküle edilen bu durumun doğrusunu bu şekilde açıklamış olalım. Diğer spekülasyonlara itibar edilmesin. Üniversite de teyakkuz durumu devam ediyor. Orada da herhangi bir boşaltma söz konusu değil. Gündüz saatlerinde sıcaklığın çok yüksek olduğu rüzgarın saatte 70 kilometre ulaştığı neminde yüzde 19’larda olduğu bir dönemi yaşadık. An itibariyle sıcaklığın 25 derece, nemin yaklaşık yüzde 52 oranında ve rüzgarında 35 kilometre saatte olduğunu söyleyebilirim. Elbette hava şartları istediğimiz seviyede değil ama gündüz olduğu kadar bizi zorlayan seviyede değil. Şu an itibariyle gece olması hasebiyle yere inen mücadele edemeyen uçaklarımız var ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500’e yakın personelimizle mücadelemiz devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla birlikte gündüz açıkladığımız hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları mücadeleye katılmış olacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı. Çanakkale Boğazı da gece görüş helikopterlerimizin su alabilmesi için tek taraflı kapatıldı. Burada çok ciddi bir dayanışma var. Bu mücadelede bizim yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
23.30
Çanakkale’de devam eden orman yangını uçak seferini de iptal ettirdi. Türk Hava Yollarının yarın sabah 08.35’te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.
22.35
Bilecik’te çıkan orman yangını Yenişehir ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle Hayriye köyü sınırlarında tekrar etkisini gösterdi.