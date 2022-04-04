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Çanakkale Ticaret Borsası

04.04.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 3,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg3,50MTSBuğdayKg4,80MTSAyçiçeği (yağlık)Kg10,40HTSTavuk (piliç eti)Kg20,95HTSCiğer (tavuk)Kg10,43HTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale

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