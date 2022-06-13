ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,55HTSPirinç (luna)Kg10,09HTSBuğday (aşurelik)Kg8,25MTSZeytinyağı (ham)Kg40,84MTSPetek balKg50,56MTSKoyun sütüLitre8,50MTSKeçi sütüLitre6,00MTSPatatesKg2,55MTSYumurtaAdet1,17MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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