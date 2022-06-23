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Çanakkale Ticaret Borsası

23.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday (yemlik)Kg6,20HTSArpa (yemlik)Kg6,15HTSBuğday (cumhuriyet)Kg7,21MTSMeşe odunuKg1,00MTSİnek sütüLitre7,13MTSKoyun sütüLitre5,88MTSKeçi sütüLitre3,56MTSDana (canlı)Kg45,96MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale

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